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Происшествия «Работа тяжелая»: глава Кубани рассказал об очистке берега от нефтепродуктов после крушения танкеров

«Работа тяжелая»: глава Кубани рассказал об очистке берега от нефтепродуктов после крушения танкеров

1 699
16 комментариев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сложной работу по очистке берега от мазута, который выбросило на берег после крушения двух танкеров в Керченском проливе. О своем визите на побережье, в зону загрязнения, глава Кубани 17 декабря поведал в телеграм-канале.

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«Пообщался с волонтерами и спасателями. Работа по ликвидации выброшенных на берег нефтепродуктов — тяжелая», — говорится в сообщении. По словам Кондратьева, ситуацию усложняет погода: шторм на море не прекращается, в связи с чем трудно прогнозировать, сколько времени уйдет на полную зачистку берега.

Губернатор отметил, что все, кто задействован в работах, остаются на местах столько, сколько потребуется, а власти обеспечат со своей стороны все необходимые условия для эффективной работы. В эфире телеканала «Россия-24» Кондратьев заявил, что пляжи в Краснодарском крае полностью очистят от выбросов нефтепродуктов к предстоящему курортному сезону.

Волонтеры на очистку побережья прибывают из соседних районов. Помимо всего прочего они спасают птиц, попавших в мазут после крушения двух танкеров «Волгонефти». Пернатых моют с мылом и делают им ванны. В настоящий момент проводится обзвон зоопарков, готовых приютить птиц, пострадавших из-за разлива нефтепродуктов.

Между тем оперштаб региона сообщил, что в районе Бугазской косы установят боновые заграждения на протяжении 150–200 метров, которые должны защитить от загрязнения нефтепродуктами лиман в районе Благовещенской. Всего с пляжей собрали больше 12 тонн мазута и очистили 4,2 километра береговой линии из 35 загрязненных.

«Непрерывное моделирование аварийного разлива проводят специалисты Берегового операционного центра, ведется спутниковый мониторинг пятен в Черном море», — также сообщает РосМорРечФлот.

Ранее стало известно, что в связи с выбросом на берег нефтепродуктов в Анапе введен режим чрезвычайной ситуации.

Накануне в РАН сообщили, что около 3 000 тонн мазута могли совокупно попасть в акваторию Черного моря после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в районе Керченского пролива.

Кондратьев обратился к Минприроды с поручением не допускать попадания мазута на берег. Он также заверил, что рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае не просматривается.

В 8:57 воскресенья возле мыса Такиль в южной части Керченского пролива потерпел бедствие танкер «Волгонефть-212», приписанный к порту Петербурга. У судна произошел разлом корпуса. В этот момент были штормовые условия: скорость ветра — до 24 м/с, а волны достигали 3 м. Около часа дня корма судна ушла под воду. Владелец судна Константин Сельков выезжал на место крушения. С танкера «Волгонефть-212» еще днем в воскресенье эвакуировали 13 моряков. Один из них погиб.

В том же районе в 10:20 потерпел крушение танкер «Волгонефть-239», тоже перевозивший мазут. Волнами корму судна отнесло к берегу в район мыса Панагия, где она села на грунт в 80 метрах от береговой черты. Операцию по спасению экипажа судна продолжили в понедельник. На данный момент все 14 человек спасены, и эвакуация экипажа полностью завершена.

О том, что происходило с танкерами в Керченском проливе 15 декабря, читайте в материале «Фонтанки».

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Вениамин Кондратьев Краснодарский край Очистка берега Разлив мазута Анапа ЧС Крушение танкера Экологическая обстановка
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Комментарии
16
Ким0
1 час
Пляжный отдых в Анапе в ближайшие лет 10 отменяется.
279381890
1 час
А всё что находится в чёрном море тоже уберут?
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