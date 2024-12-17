«Работа тяжелая»: глава Кубани рассказал об очистке берега от нефтепродуктов после крушения танкеров

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сложной работу по очистке берега от мазута, который выбросило на берег после крушения двух танкеров в Керченском проливе. О своем визите на побережье, в зону загрязнения, глава Кубани 17 декабря поведал в телеграм-канале.

Источник: Официальный телеграм-канал губернатора Краснодарского края

«Пообщался с волонтерами и спасателями. Работа по ликвидации выброшенных на берег нефтепродуктов — тяжелая», — говорится в сообщении. По словам Кондратьева, ситуацию усложняет погода: шторм на море не прекращается, в связи с чем трудно прогнозировать, сколько времени уйдет на полную зачистку берега.

Губернатор отметил, что все, кто задействован в работах, остаются на местах столько, сколько потребуется, а власти обеспечат со своей стороны все необходимые условия для эффективной работы. В эфире телеканала «Россия-24» Кондратьев заявил, что пляжи в Краснодарском крае полностью очистят от выбросов нефтепродуктов к предстоящему курортному сезону.

Волонтеры на очистку побережья прибывают из соседних районов. Помимо всего прочего они спасают птиц, попавших в мазут после крушения двух танкеров «Волгонефти». Пернатых моют с мылом и делают им ванны. В настоящий момент проводится обзвон зоопарков, готовых приютить птиц, пострадавших из-за разлива нефтепродуктов.

Между тем оперштаб региона сообщил, что в районе Бугазской косы установят боновые заграждения на протяжении 150–200 метров, которые должны защитить от загрязнения нефтепродуктами лиман в районе Благовещенской. Всего с пляжей собрали больше 12 тонн мазута и очистили 4,2 километра береговой линии из 35 загрязненных.

«Непрерывное моделирование аварийного разлива проводят специалисты Берегового операционного центра, ведется спутниковый мониторинг пятен в Черном море», — также сообщает РосМорРечФлот.

Ранее стало известно, что в связи с выбросом на берег нефтепродуктов в Анапе введен режим чрезвычайной ситуации.

Накануне в РАН сообщили, что около 3 000 тонн мазута могли совокупно попасть в акваторию Черного моря после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в районе Керченского пролива.

Кондратьев обратился к Минприроды с поручением не допускать попадания мазута на берег. Он также заверил, что рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае не просматривается.

В 8:57 воскресенья возле мыса Такиль в южной части Керченского пролива потерпел бедствие танкер «Волгонефть-212», приписанный к порту Петербурга. У судна произошел разлом корпуса. В этот момент были штормовые условия: скорость ветра — до 24 м/с, а волны достигали 3 м. Около часа дня корма судна ушла под воду. Владелец судна Константин Сельков выезжал на место крушения. С танкера «Волгонефть-212» еще днем в воскресенье эвакуировали 13 моряков. Один из них погиб.

В том же районе в 10:20 потерпел крушение танкер «Волгонефть-239», тоже перевозивший мазут. Волнами корму судна отнесло к берегу в район мыса Панагия, где она села на грунт в 80 метрах от береговой черты. Операцию по спасению экипажа судна продолжили в понедельник. На данный момент все 14 человек спасены, и эвакуация экипажа полностью завершена.

О том, что происходило с танкерами в Керченском проливе 15 декабря, читайте в материале «Фонтанки».