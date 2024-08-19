Тяжелое воскресенье и позиция по срочникам. Главное о боях в Курской области за выходные

Фото: кадр из видео Минобороны России Поделиться Поделиться





Боевые действия на территории Курской области продолжаются, российская армия занимается зачисткой сил противника, жителей приграничных районов эвакуируют и просят пока не возвращаться. Самое главное о ситуации на границе с Украиной за выходные — в материале «Фонтанки».



Отражение атак, эвакуация: 17 августа Вооруженные силы РФ отразили атаки трех бригад противника в районах Коренево, Русского и Черкасского Поречного. Специалисты-взрывотехники МЧС России обезвредили ракету и 43 боевых элемента на территории Курской области. По данным военных, ВСУ за сутки понесли потери до 300 военнослужащих и 31 единицы бронетехники, включая три танка.

Минобороны РФ

Заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров сообщил, что более 3 тысяч человек были эвакуированы из приграничных районов за сутки. Эвакуация продолжается из Глушковского района, несмотря на разрушенный украинскими силами мост через реку Сейм, отметил в разговоре с ТАСС глава района Павел Золотарев. В Льговском районе ситуация оценивается как стабильная, местные власти прилагают усилия для обеспечения жителей продуктами и товарами первой необходимости, сообщил глава района Сергей Коростелев. Школьники от 7 до 17 лет и их педагоги приехали в Петербург. Их разместили на нескольких загородных площадках, а также подготовили для них мероприятия, которые помогут отвлечься от пережитых событий, рассказал губернатор Александр Беглов. Уголовное дело о незаконном пересечении границы возбуждено в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые работали в Судже в Курской области. По версии спецслужбы, они незаконно пересекли госграницу России и осуществляли видеосъемку в приграничье.



Поиск и уничтожение диверсантов, позиция Беларуси: 18 августа Подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии провели операции по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытающихся проникнуть на российскую территорию южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка. В течение суток Северная группировка войск РФ отразила атаки четырех украинских бригад в районах Комаровки, Ольговки, Русского и Черкасского Поречного, заявило Минобороны РФ.

Минобороны РФ

Удары авиации и артиллерии, как утверждает Минобороны РФ, поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка и Снагость. Также оперативно-тактическая авиация провела удары по резервам и складам боеприпасов противника в Сумской области, включая населенные пункты Атинское, Белополье, Ворожба, Кияница, Косица и Шалыгино. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 3 460 военнослужащих, 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортеров, 262 боевые бронированные машины.

«Естественно, военные и Путин сами умрут, но снесут оттуда украинских военных. Вот тогда встанет вопрос: зачем туда зашли? Для того, чтобы похоронить самых таких уже подготовленных бойцов», — заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко о ситуации в российском регионе.

Глава Кореневского района Марина Дмитриева призвала жителей пока не пытаться вернуться в свои дома, так как это мешает работе российских военных. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении передислоцируются в попытке начать атаку на новом участке, но российские силы контролируют ситуацию, заявил утром 19 августа замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в разговоре с ТАСС. Обстановку в воскресенье он назвал тяжелой из-за «нескольких волн наката противника».



Также Апти Алаудинов порассуждал о том, должны ли срочники воевать. Генерала удивили «всхлипы и всплески» по этому поводу, если эти бойцы уже находятся в системе Минобороны. «Не надо из восемнадцатилетних срочников-мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить спать. Это такой же защитник Отечества, как и мы», — заявил генерал-майор. При этом он понимает, что президент РФ Владимир Путин принял решение, чтобы срочники «не служили нигде», кроме как на территории РФ в мирное для страны время, но «сейчас идет война». По его словам, призывники могут заключить контракт с Минобороны, если речь идет о разнице в зарплатах контрактников и срочников.

«Не надо его [солдата-срочника] готовить к тому, что он вообще не должен принимать участие ни в чём, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства, поносить одежду, которую ему будет давать государство, и потом пойти домой рассказывать о том, что он служил», — говорит Алаудинов. По его мнению, сегодня в России должны стоять строем все — «от мала до велика». «Не умрёт никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрёшь, защищая своё Отечество, свою веру в Бога, ты попадёшь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути Всевышнего? Ничего», — добавил генерал.

Ракетная опасность с ночи понедельника в Курской области объявлялась уже семь раз.