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    В Петербург прибыли дети и сопровождающие их взрослые из Курской области

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    Школьники от 7 до 17 лет и их педагоги приехали в Санкт-Петербург. Их разместили на нескольких загородных площадках, а также подготовили для них мероприятия, которые помогут отвлечься от пережитых событий. Об этом в субботу, 17 августа, губернатор Александр Беглов рассказал в своем телеграм-канале.

    «В трудные моменты мы, россияне, особенно чувствуем наше единство и готовность прийти на помощь. Петербург уже два года принимает на отдых детей из города-побратима Мариуполя. Уверен, что и курским ребятам у нас понравится», — сказал глава города.

    Курских школьников ждет большая экскурсионная программа, в том числе и посещение выставки «Мой Петербург». Для них на площадках размещения организовали шестиразовое питание, меднаблюдение и работу психологов.

    «Петербург готов обеспечивать пребывание детей столько, сколько потребуют обстоятельства. С началом учебного года, если курские школьники останутся в нашем городе, для них будет организован учебный процесс в петербургских образовательных организациях», — подчеркнул губернатор.

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