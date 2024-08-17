В Петербург прибыли дети и сопровождающие их взрослые из Курской области

Школьники от 7 до 17 лет и их педагоги приехали в Санкт-Петербург. Их разместили на нескольких загородных площадках, а также подготовили для них мероприятия, которые помогут отвлечься от пережитых событий. Об этом в субботу, 17 августа , губернатор Александр Беглов рассказал в своем телеграм-канале.

«В трудные моменты мы, россияне, особенно чувствуем наше единство и готовность прийти на помощь. Петербург уже два года принимает на отдых детей из города-побратима Мариуполя. Уверен, что и курским ребятам у нас понравится», — сказал глава города.

