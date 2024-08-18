Жителей Кореневского района Курской области призвали пока не возвращаться домой

Жителей Кореневского района Курской области призвали пока не пытаться вернуться в свои дома, так как это мешает работе российских военных. Об этом 18 августа нв телеграм-канале сообщила глава района Марина Дмитриева.

Дмитриева написала, что некоторые жители района не оставляют попыток вернуться домой, тем самым мешают работе наших военных».



Возвращение иногда оборачивается трагедиями, подчеркнула глава. Она призвала граждан набраться терпения и не мешать защитникам, подчеркнув, что власти сообщат, когда обстановка позволит вернуться.



Ранее Минобороны сообщало, что бои с ВСУ шли в Кореневском и Суджевском районах Курской области.



Кореневский, как и Суджевский районы были решено полностью эвакуировать.

