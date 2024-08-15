Эвакуация всего приграничья и «смена тактики» ВСУ. Что известно о боях в Курской области

Фото: скриншот видео Минобороны России Поделиться Поделиться





Эвакуация затронула все приграничные районы, российские войска начали зачищать суджанское направление, возвращены под контроль два поселка. Что известно о боях в Курской области и их последствиях — в материале «Фонтанки».

Сводка Минобороны от 15 августа: За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2 640 военнослужащих. ВС РФ завершили уничтожение противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Глушковском районе.

Эвакуация: обязательная и добровольная

Оперативный штаб принял решение эвакуировать население Глушковского района, рассказал накануне врио губернатора региона Алексей Смирнов. Чуть раньше было решено обязательно эвакуировать поселок Глушково. При этом Смирнов еще 12 августа докладывал президенту России Владимиру Путину, что эвакуация затронула все приграничные районы Курской области. «Первый этап: в четырёх районах — 10-километровая зона, и Суджанский, Кореневский районы полностью. 8-го числа [к эвакуации] приступили полностью все шесть приграничных районов, и два района, Большесолдатский и Льговский, прибавились к ним, те, которые граничат с атомной станцией. Итого — 180 тысяч человек. Выехали на сегодня и эвакуированы — 121 тысяча, по 59 тысячам работа продолжается», — рассказал тогда Алексей Смирнов.

По данным оперштаба, за 14 августа из приграничных районов Курской области вывезено более двух тысяч человек, в регионе работают 77 пунктов временного размещения. В них находятся 5,5 тыс. человек. Военная обстановка: ВСУ не контролируют [полностью] Суджу, зачищена Мартыновка В Судже «каждый день идут активные боестолкновения, противник не может сказать, что он полностью контролирует» город, рассказал 14 августа в эфире Первого канала заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов, который командует спецназом «Ахмат» (цитата по Интерфаксу). На утро четверга командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что в населенном пункте «продолжают работу» российские военные.



«В Судже до сих пор остаются еще наши формирования, то есть враг не контролирует Суджу на все 100 %», — рассказал генерал-майор Апти Алаудинов.

Село Мартыновка в Суджанском районе Курской области «зачищено» от ВСУ, отметил Алаудинов. В эфире « России 1 » командир спецназа «Ахмат» рассказал, что украинские формирования в операции в Курской области используют иностранную технику. Телеканал Sky News со ссылкой на источники уточняет, что ВСУ при атаке на Курскую область якобы задействуют поставленные Великобританией танки Challenger 2. Накануне The Times со ссылкой на представителя британского минобороны уточнила, что Великобритания разрешила Украине использовать поставленное вооружение для атаки в Курской области.

По словам Алаудинова, вооруженные силы Украины сменили тактику — вместо централизованных попыток наступления ВСУ «начинают давить со всех щелей» и «пытаются раздернуть нас». ПВО сбили ракету над Льговом, в результате четверо жителей получили ранения после падения обломков. Пострадавших госпитализировали.

Телеграм-канал Минобороны РФ публикует кадры нанесения удара по скоплению личного состава и военной техники в приграничных районах Курской области.

Минобороны России

В центре внимания — Курская АЭС Ситуация на Курской АЭС в Курчатове стабильная, все процессы идут в штатном режиме. Минобороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции, сообщил врио губернатора после встречи с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя администрации президента России.

Помощь из Петербурга До 40 грузовых машин с гуманитарной помощью для жителей Курской области отправили из Петербурга, сообщил губернатор Александр Беглов. «Продукты, одежда и другие вещи первой необходимости отправились туда, где они сегодня нужны людям», — рассказал губернатор Петербурга, поблагодарив всех откликнувшихся на помощь. Рыть окопы за деньги?

«Фонтанка» обратила внимание на появившиеся на популярных сайтах объявления о найме рабочих для рытья окопов в Курской области. В управлении пресс-службы правительства Курской области предложили обратиться к официальному телеграм-каналу ведомства, в котором сегодня появился перепост заявления о том, что подобные объявления являются фейком и нужны мошенникам для сбора паспортных данных российских граждан. «Во-первых, у нас в регионе хватает рабочих, а во вторых, когда мы ищем сотрудников, то делаем это по другим каналам», — пояснила представитель пресс-службы.