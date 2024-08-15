Беглов: из Петербурга отправили до 40 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Курской области

Из Петербурга уехали почти 40 грузовых машин с гуманитарной помощью для жителей Курской области, где уже вторую неделю идут бои в приграничных районах. Об этом 15 августа сообщил губернатор Александр Беглов.
«Продукты, одежда и другие вещи первой необходимости отправились туда, где они сегодня нужны людям», — рассказал губернатор Петербурга, поблагодарив всех откликнувшихся на помощь.
Ранее глава города поручил организовать в Петербурге сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Липецкой областей. Пункт сбора помощи от Центра международных гуманитарных связей работает в Ломоносове, на Привокзальной, 4, от Народного фронта — на Марата, 82 (офис 6). Подробнее — здесь.