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    Беглов: из Петербурга отправили до 40 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Курской области

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    Из Петербурга уехали почти 40 грузовых машин с гуманитарной помощью для жителей Курской области, где уже вторую неделю идут бои в приграничных районах. Об этом 15 августа сообщил губернатор Александр Беглов.

    Фото: Telegram / Александр Беглов
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    «Продукты, одежда и другие вещи первой необходимости отправились туда, где они сегодня нужны людям», — рассказал губернатор Петербурга, поблагодарив всех откликнувшихся на помощь.

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    Ранее глава города поручил организовать в Петербурге сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Липецкой областей. Пункт сбора помощи от Центра международных гуманитарных связей работает в Ломоносове, на Привокзальной, 4, от Народного фронта — на Марата, 82 (офис 6). Подробнее — здесь.

    Фото: Telegram / Александр Беглов

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    Александр БегловКурская область

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