В Курской области эвакуируют население Глушковского района

Оперативный штаб принял решение эвакуировать население Глушковского района. Об этом 14 августа сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра «Патриот».
Ранее оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации поселка Глушково.
Поселок Глушково находится в 10 км от границы с Украиной. 6 августа украинский коптер атаковал легковой автомобиль на станции Глушково, были ранены двое местных жителей