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    В Курской области эвакуируют население Глушковского района

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    Оперативный штаб принял решение эвакуировать население Глушковского района. Об этом 14 августа сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра «Патриот».

    Ранее оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации поселка Глушково.

    Поселок Глушково находится в 10 км от границы с Украиной. 6 августа украинский коптер атаковал легковой автомобиль на станции Глушково, были ранены двое местных жителей

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