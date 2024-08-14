    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    0 м/с, штиль

    763мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.66eur100.56

    «Едем работать, а не воевать». В Петербурге набирают людей для строительства окопов в Курской области

    15507
    46 комментариев

    В Санкт-Петербурге набирают разнорабочих на вахту в Курскую область для строительства окопов. Соответствующие предложения, как стало известно в среду, 14 августа, появились на сервисе для размещения объявлений «Авито».

    Обещают устроить по трудовому договору и договору ГПХ. Униформу, проживание, питание и билеты до места назначения работодатель, как говорится в объявлении, обещает предоставить. Корреспондент «Фонтанки» под видом потенциального разнорабочего позвонил по одному из объявлений, которому сервис «Авито» дал отметку проверенной компании со множеством отзывов пользователей.

    Фото: скриншот сайта бесплатных объявлений
    ПоделитьсяПоделиться

    В разговоре подтвердили, что действительно нужны рабочие для окопов в Курской области. После слов об отсутствии опыта описали методику: часть работы делает техника, предстоит выравнивать стенки окопов и выкладывать в них деревья и брус. Отправка в приграничный регион произойдет только после недельной отработки на объектах в Петербурге.

    На вопрос о степени опасности для жизни рассказали, что есть страховка, предполагается охрана с оружием, а сама работа будет проходить на некоей «второй линии». «Мы едем работать, а не воевать», — заверили журналиста.

    Платить обещают в первый месяц по 5000 рублей в день, уже во второй месяц работы по 7000 рублей. В последующие месяцы тоже будет, как объяснили, прибавляться к зарплате понемногу.

    Фото: скриншот сайта бесплатных объявлений

    Больше новостей — в нашем официальном Telegram-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Курское направлениеОкопыСтроительство
    ЛАЙК0
    СМЕХ47
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 46

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    46
    close