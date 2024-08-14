«Едем работать, а не воевать». В Петербурге набирают людей для строительства окопов в Курской области

В Санкт-Петербурге набирают разнорабочих на вахту в Курскую область для строительства окопов. Соответствующие предложения, как стало известно в среду,
Обещают устроить по трудовому договору и договору ГПХ. Униформу, проживание, питание и билеты до места назначения работодатель, как говорится в объявлении, обещает предоставить. Корреспондент «Фонтанки» под видом потенциального разнорабочего позвонил по одному из объявлений, которому сервис «Авито» дал отметку проверенной компании со множеством отзывов пользователей.
В разговоре подтвердили, что действительно нужны рабочие для окопов в Курской области. После слов об отсутствии опыта описали методику: часть работы делает техника, предстоит выравнивать стенки окопов и выкладывать в них деревья и брус. Отправка в приграничный регион произойдет только после недельной отработки на объектах в Петербурге.
На вопрос о степени опасности для жизни рассказали, что есть страховка, предполагается охрана с оружием, а сама работа будет проходить на некоей «второй линии». «Мы едем работать, а не воевать», — заверили журналиста.
Платить обещают в первый месяц по 5000 рублей в день, уже во второй месяц работы по 7000 рублей. В последующие месяцы тоже будет, как объяснили, прибавляться к зарплате понемногу.