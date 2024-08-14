«Едем работать, а не воевать». В Петербурге набирают людей для строительства окопов в Курской области

В Санкт-Петербурге набирают разнорабочих на вахту в Курскую область для строительства окопов. Соответствующие предложения, как стало известно в среду, 14 августа , появились на сервисе для размещения объявлений «Авито».



Обещают устроить по трудовому договору и договору ГПХ. Униформу, проживание, питание и билеты до места назначения работодатель, как говорится в объявлении, обещает предоставить. Корреспондент «Фонтанки» под видом потенциального разнорабочего позвонил по одному из объявлений, которому сервис «Авито» дал отметку проверенной компании со множеством отзывов пользователей.