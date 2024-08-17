Три тысячи человек за сутки вынужденно покинули приграничье Курской области

По ситуации на вечер 17 августа более трех тысяч человек покинули приграничные районы Курской области за сутки. Об этом сообщил во время брифинга замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров.
Для вынужденных покинуть свои дома курян действует 171 пункт временного размещения в 24 регионах страны. В них находятся около 10 тысяч человек, среди которых три тысячи — дети. В первую очередь стараются помогать в эвакуации пожилым людям и семьям с детьми. Людей отправляют отправляют в другие населенные пункты в основном на поездах и автобусах.
Еще больше шести тысяч человек живут в ПВР в самой Курской области.
За сутки в регион доставили 160 тонн гуманитарной помощи, которую распределяют через пункты временного размещения. Всего с момента объявления ЧС в Курской области (7 августа) в регион привезли 1900 тон гумпомощи.
Пиротехники МЧС за сутки нашли и обезвредили в Курской области 43 боевых элемента и одну ракету.
Ранее «Фонтанка» рассказала истории беженцев, оказавшихся в пункте временного размещения в Курске. Пункты сбора гуманитарной помощи пострадавшим от боевых действий открыты на нескольких адресах в Петербурге.