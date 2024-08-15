«Надо делать хоть что-нибудь, пора просыпаться». Как Петербург собирает гуманитарную помощь для Курской области

Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру»

На Курскую трагедию Петербург отозвался быстро — в городе собрали уже около 40 грузовиков гуманитарной помощи. Консервы, макароны, крупы, одеяла, одежда, туалетная бумага, детское питание. Для петербуржцев — обыденное, а для почти 76 тысяч беженцев — жизненно необходимое. «Фонтанка» своими глазами увидела, как реагирует город и как из скромных пакетиков собираются горы коробок и забитые багажники на пунктах приема гуманитарной помощи.



«За несколько дней собрали три тонны» В закоулках бизнес-центра на улице Марата меня догоняет женщина с пакетами: «Тоже туда?». Да, и тоже заблудилась. Выручает мужчина в курилке: налево-налево-направо. Считаем повороты — и мы на месте. Кабинет «Народного фронта» завален коробками, длинный стол посередине — башенками консервных банок, детскими подгузниками, пазлами, раскрасками и упаковками всевозможных круп и макарон-спиралек.



— За несколько дней собрали три тонны — вчера первая машина уже отправилась в Курск. Сегодня за пять часов, я думаю, собрали уже тонну, — рассказывает руководитель петербургского «Народного фронта» Екатерина Машкова.



У Екатерины в Курске друзья и родственники. «С ними, слава богу, все в порядке, но ситуация действительно там напряженная. Вся область сплотилась в едином порыве, в единое целое. Люди не спят ночами, кто чем может — помогает», — отмечает она. Помогают и в Петербурге: в день приходит до ста человек, многие — приезжают на забитых гумпомощью автомобилях. Продовольствие, средства гигиены, одежда, одеяла — все нужно в большом объеме, особенно — детское питание, смеси и подгузники. «Это стоит дорого, и люди, которые оказались в вынужденной эвакуации, вряд ли смогут себе это позволить», — объясняет Екатерина.



Часть вещей оставляют в офисе — для беженцев, переселившихся в Петербург. Таких семей обратилось уже несколько: женщина с детьми, мужчина с пожилой мамой. В Курской области у них было хозяйство, куры, собаки, кошки. Началось наступление ВСУ — и пришлось все оставить. В городе они смогли получить временное жилье — помогли петербуржцы. Позвонили в «Народный фронт», сказали, что готовы предоставить жилплощадь.

«В такие места приходишь — сразу пробирает» Хотя бы раз в десять-пятнадцать минут в пункт приема гуманитарной помощи заходят и робко спрашивают в проходе: «Сюда?». Семейная пара, несколько женщин, мама с ребенком. Последняя притащила несколько пакетов детских вещей: «Книжек много, ботиночки — вырос и даже ни разу не надел. Комбинезон детский, на пять лет. Он новый, тут совершенно новые резинки!».



А дальше — запускается конвейер, как на сортировочном производстве. Упаковки — перемотать скотчем, вещи и продукты — разложить по пакетикам и коробочкам, каждую — подписать. И все — руками крепкой девушки Веры. Она наотрез отказывается от подкрепления и со знанием дела сортирует «помощь» — для удобства тех, кому она предназначена. Вера только-только закончила девятый класс. Школьная отличница, танцор и волонтер. Состоит в проекте по адаптации беженцев из Украины, поступать думает на врача. О себе говорит следующее: «Я человек, которого ничем не удивишь».



Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Шурша пакетами, в пункт заходит женщина. Чуть растерянно достает крупы и консервы, потом — начинает тихо плакать.

— Знаете, ходишь, держишься. Но когда в такие места приходишь — сразу пробирает, — признается Инна.



Инна с мужем уже несколько лет живут во Франции. «Пусть не говорят — они там за нас очень болеют», — рассказывает она. Курская и Белгородская области — малая родина ее семьи, мама — в Курске родилась и выросла. Позже родня разъехалась, кто-то — еще пару десятков лет назад перебрался в Харьков. «Сейчас мы разделились. С той стороны потеряны родственники, нет с ними контакта. Но время все рассудит», — рассуждает она. На трагедию в Курской области Инна отреагировала болезненно — напали на что-то знакомое и родное. «Такое ощущение, что это с твоими соседями, с людьми, с которыми ты где-то когда-то пересекался», — делится она.



Нина Георгиевна В пункт заходит бабушка с тремя пакетами, один из них — вместо сумки. Когда его пытается подхватить волонтер, она тихо говорит: «А это мой». И правда — через целлофан просвечивают не крупы, а документы и ключи от квартиры. Оставшиеся пакеты Нина Георгиевна (имя изменено) тоже просит вернуть — хочет еще раз сходить в магазин, за один раз все не унесла. Спрашивает, где ближайший супермаркет. Идем туда втроем — я, Нина Георгиевна и сотрудник «Народного фронта» Андрей. «Только я хожу очень медленно», — предупреждает она. Под руку идти отказывается категорически.



Выходим из бизнес-центра — привал. Нина Георгиевна устала. Говорит, что хотела перевести деньги на помощь Курску, а смартфона нет — придется идти в банк. «Уже не помню, как ваш адрес нашла. Говорили, от Звенигородской пять минут ходьбы, а тут не пять», — жалуется она.

К счастью, ближайший магазин — чуть ли не соседнее крыльцо. «Тысяча у меня есть», — предупреждает Нина Георгиевна. Выбираем гречку, рис, сахар и овсяные хлопья. Уже на кассе она просит захватить еще пару коробочек и аккуратно составляет покупки в пакет.



Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Я 48-го года рождения. Дети Победы, да? Папа воевал, дядя погиб, и вообще семей тогда очень много погибло. Мама эвакуировала детей. У меня долг перед ними, — объясняется Нина Георгиевна и добавляет: — Не хочу, чтобы нас обстреливали».

На крыльце Андрей вызывает ей такси. Нина Георгиевна отпирается: «Это как-то неудобно. Вы же видели, у меня есть деньги». Уговорить получилось. По пути обратно в офис Андрей объясняет: старички часто приносят, что могут, многие из них — совсем плохо ходят. Так что им всегда вызывают такси, даже если те отказываются и обижаются.

Возвращаемся. Ландшафт из баночек на столе заметно подрос.



— Пока вас не было, пришло человек шесть, — рассказывают мне волонтеры.

«Пора просыпаться» — А женскую одежду приносили сегодня, Андрей?

— Да, приносили.

— Вчера женщина приходила из Курска, просила, — говорит одна из сотрудниц.



В последние полчаса работы в пункт зашла еще одна женщина. Сначала отдала пакеты, потом — оставила контакты. Приятельница работает в детском саду в старшей группе — хочет поучаствовать в реабилитации детей, поясняет мне Тамара Васильевна. О своем желании принести гуманитарную помощь она рассказывает: «Я поняла, что надо что-то делать, хоть что-нибудь».

— Сердце неспокойно от того, что мы ничего не делаем. Живем, как болото. Сначала коснулось тех, у кого мужчин мобилизовали, потом — Белгорода, Курска. Меня это касается, потому что у меня сын там. Куда-то ехать времени нет… У меня такое ощущение, что то, что будет дальше, зависит от каждого из нас. То, что сейчас происходит в Курске, — это предупреждение всем нам. А мы как-то ухитряемся жить, совершенно не думая об этом. Этот колокол звонит о нас, звонит нам. Пора просыпаться.



На прощание Тамара Васильевна говорит: «Спасибо, что вы меня спросили».

«Мы Вместе» Гуманитарную помощь со всего города принимают в Региональном штабе акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ на Новоизмайловском проспекте, 48. В момент приезда корреспондента «Фонтанки» волонтеры загружали очередную машину — коробки еле-еле влезли в багажник. На листочке — пункт отправления «Курская область».

На полу — десятки пакетов, перемотанные скотчем упаковки туалетной бумаги и подгузников. Составленные друг на дружку коробки выходят выше головы. Таких башенок в углу больше пяти. В штабе рассказывают: в день приходят по десять-пятнадцать человек. Кто — с пакетиком, кто — с загруженным багажником автомобиля. И то и другое в шесть рук разбирают волонтеры: двое — сортируют, один — ведет учет в ноутбуке, чего и в каком количестве привезли.



Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Проверка тщательная: у бубликов и крупы, оказывается, истек срок годности. Это в утиль. Остальное — под запись и по пакетам. Одежду тоже осматривают. Волонтер Вика — та самая, с ноутбуком, рассказывает, что гуманитарной помощи приносят много. Свое желание работать в штабе в последний месяц лета молодая девушка объясняет так:

— Допустим, родилась бы я там, а не здесь. И мне бы тоже было важно получить эти консервы или одежду. Если люди нуждаются в помощи, им надо помогать, от этого сейчас никто не защищен.



Несколько пакетов приносит молодой парень: «Вся эта тема, кадры, очень трогают. У меня родственники в Курске. В непосредственной близости к боевым действиям».

«У людей нет вещей, которые нам кажутся элементарными» Помещение на Курляндской улице, 49 на первый взгляд напоминает модный секонд — вешалки пестрят платьями, рубашками, кофточками и обувью. У окна — детские книжки, настольные лампы и кукольный домик, вокруг которого расселись пупсы и белый мишка. Выдает «ГумСклад» шкаф по правую сторону от двери — с консервами, мукой и бытовой химией.



Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Фото: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Я канцелярию принес, — говорит мужчина в пороге. В руках у него — две увесистые коробки.



— Сейчас большая потребность в канцелярии, потому что скоро первое сентября, а собрать ребенка в школу — это очень дорого, — объясняет мне волонтер Александра.

«ГумСклад» — это центр помощи вынужденным переселенцам, куда люди могут принести вещи, а беженцы — эти вещи и предметы первой необходимости получить. Работает центр так: раз в месяц по записи можно прийти и забрать то, что посчитаешь необходимым. По одежде, обуви, посуде и книгам ограничений нет, а вот новое одеяло и постельное белье выдают раз в четыре месяца, как и сковородки с кастрюлями. Для хозяйственного и продуктового набора, которые «ГумСклад» закупает на донаты, у волонтеров отдельная памятка — сколько и чего нужно выдать в зависимости от количества человек в семье.



— В одежде на складе сейчас нет такой нужды, как в хозяйственных вещах. Так что лучше приносить чайники, сковородки, кастрюли, хозяйственные принадлежности, гигиенические средства, трусы, носки, подушки. Многие семьи просто одежду засовывают в наволочку и спят на этом. Тех вещей, которые нам кажутся элементарными, у людей нет, — рассказывает Александра.



По ее словам, после Курска петербуржцы активизировались. «Сегодня пришел молодой человек, с улыбкой говорит — к меня семь коробок, пойдемте разгружать», — рассказывает волонтер. Каждые 20 минут кто-то заходит — вчера волонтер ушел со смены ближе к ночи, потому что вещей принесли очень много, а их нужно отсортировать и разложить по полкам. Так что лучше нести гуманитарную помощь на второй пункт «ГумСклада» — «Собиратор» на Лиговском, 256.

На центре уже отразился «курский след»: сначала приходила девушка, к которой приехали родственники из Суджанского района, потом — три семьи из Курской области. Одна из них — мать и пятеро детей. «Мы еще не имели возможность оценить в полной силе эту волну — она только начинается», — отмечает Александра:



— Они приходят еще такие, ошарашенные. Плачут. И я по привычке спрашиваю: «Будете ли вы записываться на следующий месяц [на получение гуманитарной помощи]?». Конечно, сразу говорят: «Через месяц мы надеемся быть дома». Они приехали в летней одежде, без теплых вещей. Заселяются в пустые квартиры, где нет ни одеял, ни посуды. Стараемся выдавать. А они стесняются: «Нет, мы не будем это брать, другим нужнее». Думаю, они еще не совсем понимают, в какой ситуации оказались.



Подробнее о пунктах, куда можно принести гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев из Курской области, читайте здесь.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

