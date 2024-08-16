    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    3 м/с, ю-з

    759мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.8eur98.32

    Боевые действия

    Посмотрите, как пиротехники МЧС обезвреживают взрывчатку в Курской области

    1120
    обсудить

    Пиротехники МЧС России в Курской области обезвредили более 70 взрывоопасных предметов. Одним из них была ракета, предположительно, американского происхождения. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба ведомства.

    «Проводим работы по поиску кассетных боеприпасов, доставляемых реактивными системами залпового огня иностранного производства. На сегодняшний день обнаружено и уничтожено 74 суббоеприпаса американского производства F-42. Сегодня проводятся работы по отслеживанию и уничтожению, предположительно, «Точки-У», — рассказал командир группы разминирования сводного отряда МЧС России.

    За сутки удается обследовать порядка двух гектаров территории, добавили в пресс-службе ведомства.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close