Посмотрите, как пиротехники МЧС обезвреживают взрывчатку в Курской области

Пиротехники МЧС России в Курской области обезвредили более 70 взрывоопасных предметов. Одним из них была ракета, предположительно, американского происхождения. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба ведомства.



«Проводим работы по поиску кассетных боеприпасов, доставляемых реактивными системами залпового огня иностранного производства. На сегодняшний день обнаружено и уничтожено 74 суббоеприпаса американского производства F-42. Сегодня проводятся работы по отслеживанию и уничтожению, предположительно, «Точки-У», — рассказал командир группы разминирования сводного отряда МЧС России.

