В Курской области автомобильный мост через реку Сейм разрушен в результате удара ВСУ

В результате удара со стороны Украины был разрушен автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Об этом 16 августа сообщает временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников Народного фронта 16 августа погибли в одном из приграничных районов Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба организации в телеграм-канале.

