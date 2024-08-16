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Происшествия В Курской области автомобильный мост через реку Сейм разрушен в результате удара ВСУ

В Курской области автомобильный мост через реку Сейм разрушен в результате удара ВСУ

6 148
15 комментариев

В результате удара со стороны Украины был разрушен автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Об этом 16 августа сообщает временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Продолжает работу оперативный штаб, по итогам будут опубликованы соответствующие решения, добавил Смирнов.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников Народного фронта 16 августа погибли в одном из приграничных районов Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба организации в телеграм-канале.

По данным ОНФ, погибшие помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения

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Комментарии
16
DanCitizen
16 августа 2024, 19:50
А геостратег где? Или биостратег... Или зоостратег... А, на сеансе ботокса очередном
266157350
16 августа 2024, 20:06
Ну так надобно мост сей восстановить ! У нас достаточно гастарбайтеров - нужно направить их туда и поставить задачу : мост должен быть восстановлен в течение 24 часов ! И заградотряд поставить по периметру …
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