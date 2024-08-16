В Курской области автомобильный мост через реку Сейм разрушен в результате удара ВСУ

В результате удара со стороны Украины был разрушен автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Об этом 16 августа сообщает временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
Продолжает работу оперативный штаб, по итогам будут опубликованы соответствующие решения, добавил Смирнов.
Ранее сообщалось, что двое сотрудников Народного фронта 16 августа погибли в одном из приграничных районов Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба организации в телеграм-канале.
По данным ОНФ, погибшие помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения
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