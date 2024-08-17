ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы России итальянскими журналистами

Уголовное дело о незаконном пересечении границы возбуждено в отношении итальянских журналистов, которые работали в Судже в Курской области. Об этом в субботу, 17 августа , сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.



Дело возбуждено против журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини. Как сообщает спецслужба, они незаконно пересекли госграницу России и осуществляли видеосъемку на территории Суджи Курской области.



Также идет проверка в отношении журналиста CNN Ника Пейтона Уолша. В СМИ появились материалы с ним на территории российского пункта пропуска Суджа.

