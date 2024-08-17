    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    756мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.91eur97.84

    ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы России итальянскими журналистами

    1964
    12 комментариев

    Уголовное дело о незаконном пересечении границы возбуждено в отношении итальянских журналистов, которые работали в Судже в Курской области. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

    Дело возбуждено против журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини. Как сообщает спецслужба, они незаконно пересекли госграницу России и осуществляли видеосъемку на территории Суджи Курской области.

    Также идет проверка в отношении журналиста CNN Ника Пейтона Уолша. В СМИ появились материалы с ним на территории российского пункта пропуска Суджа.

    Репортаж из Суджи появился на итальянском канале TG1.

    Ответственность по части 3 статьи 322 УК РФ предполагает штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до четырёх лет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФСБ
    ЛАЙК2
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close