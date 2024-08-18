Лукашенко о Курске: военные и Путин снесут оттуда украинских военных

Российские военные и Владимир Путин «снесут» украинскую армию в Курской области. Об этом 18 августа заявил в эфире телеканала « Россия-1 » президент Белоруссии Александр Лукашенко.



По словам белорусского лидера, в нападении на Курскую область не принимали участие непрофессионалы — только прошедшие боевые действия люди, в том числе и наемники. «И они были собраны со всей линии боевого соприкосновения», — добавил президент.



«Естественно, военные и Путин сами умрут, но снесут оттуда украинских военных. Вот тогда встанет вопрос: зачем туда зашли? Для того, чтобы похоронить самых таких уже подготовленных бойцов», — заявил Лукашенко.



По словам главы республики, Киев попытался толкнуть Россию на асимметричные действия. «Ну, допустим, к применению ядерного оружия», — сказал Лукашенко. Он пояснил: «вторая осторожность» заключается в том, что в конфликт могут открыто включиться войска НАТО.

