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    Лукашенко о Курске: военные и Путин снесут оттуда украинских военных

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    Российские военные и Владимир Путин «снесут» украинскую армию в Курской области. Об этом 18 августа заявил в эфире телеканала «Россия-1» президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По словам белорусского лидера, в нападении на Курскую область не принимали участие непрофессионалы — только прошедшие боевые действия люди, в том числе и наемники. «И они были собраны со всей линии боевого соприкосновения», — добавил президент.

    «Естественно, военные и Путин сами умрут, но снесут оттуда украинских военных. Вот тогда встанет вопрос: зачем туда зашли? Для того, чтобы похоронить самых таких уже подготовленных бойцов», — заявил Лукашенко.

    По словам главы республики, Киев попытался толкнуть Россию на асимметричные действия. «Ну, допустим, к применению ядерного оружия», — сказал Лукашенко. Он пояснил: «вторая осторожность» заключается в том, что в конфликт могут открыто включиться войска НАТО.

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