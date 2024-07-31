Колечко, колечко, депо. На обсуждение вынесли ключевой объект будущей Кольцевой линии метро

Фото: Евгений Павленко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Проект планировки для депо «Ладожское» вынесли на общественные обсуждения в Петербурге. Те, кто годами ждут станции на юго-западе или на Васильевском, вряд ли верят, что прокатятся по Кольцевой линии метро, но документы под нее уже подкладывают.





Проект планировки подготовили недавно, экспонировать и обсуждать его будут до 21 августа.

Где появится депо

Для депо «Ладожское» резервируют территорию в районе пересечения Косыгина и Передовиков, соединительная ветка от кольцевой линии метро подойдет к нему с юга, примерно в створе улицы Ворошилова. Объект попадает и в МО «Пороховые» Красногвардейского района, и в МО «Правобережный» Невского.

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В документации названы конкретные участки, которые придется образовывать при межевании. В целом изъять предстоит 8 гектаров, некоторые участки и так находятся в госсобственности, так что с ними эта процедура не потребуется.

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Как говорится в документах, здесь «расположены не зарегистрированные в соответствии с законодательством о ведении ЕГРН объекты хранения транспорта (гаражи боксового типа) и объекты обслуживания автотранспорта». Да, предполагается их снос.

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Часть территории проектирования занята бывшим гидрозолоотвалом ТЭЦ-17. Еще в 2021 году его включили в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, но на данный момент еще только готовится задание на проектирование по его ликвидации, а приступить к работам планируют в лучшем случае в 2026 году.





Неиспользуемые площади заняты «древесно-кустарниковой растительностью, заболоченными участками и водоемами сезонного наполнения», — говорится в пояснительной записке. Самый близкий сквер — в районе домов №№ 9 и 11 по улице Передовиков — находится вне зоны будущего депо, как и участок рядом с домом № 19 по улице Ворошилова, где собираются ставить снегоплавильный пункт.



Увязывать планировку пришлось не только с проектом самой Кольцевой линии метро (в данном случае — от станции «Плошадь Калинина» до «Ладожской-2»), но и, например, с Широтной магистралью скоростного движения, которая пройдет прямо по соседству. А в Генплане указаны и другие дорожные планы в этом районе: реконструкция проспекта Косыгина от путепровода через ж/д пути Северного полукольца до ул. Передовиков, продолжение Бокситогорской улицы от Партизанской ул. до пр. Косыгина, продолжение ул. Ворошилова от Российского пр. до ул. Латышских Стрелков.



Что это за депо

Общая площадь депо составит 28 гектаров, основные предпроектные решения разработали еще в рамках документации на продолжение оранжевой линии до станции «Кудрово». Соединительная ветка с сетью метрополитена — это два однопутных тоннеля протяженностью более 4 км на глубине до 80 метров (под путями Октябрьской железной дороги — не менее 44 метров). Сама «Ладожская», как известно, лежит на 61 метре, а за будущей «Ладожской-2» появится тупик, от которого к депо и потянут тоннели.



На территории будет классический набор для электродепо метрополитена: отстойно-ремонтный корпус, административно-бытовой, столовая, цеха (в том числе — для обточки колесных пар), склад. Предполагаемая максимальная высота зданий здесь — 40 метров.



О Кольцевой линии метро в Петербурге говорят много лет, стоимость в 300 млрд озвучивал бывший губернатор Георгий Полтавченко в 2018 году. С тех пор все заявленные сроки многократно поплыли, как и предполагаемая последовательность.



Раньше считалось, что первый участок — это условная дуга на циферблате от 9 до 12 часов (то есть от станции «Большой проспект», пересадочной с «Горным институтом», до станции «Лесная-2») и дальше все пойдет по часовой. Но последняя объявленная схема (к ней не все относятся всерьез) показывает, что первым должен стать участок от «Лесной-2» до «Полюстровского проспекта-2», ведь именно к «Полюстровскому проспекту-2» тянется коричневая линия метро, которая должна пересечь город с юго-запада на северо-восток. Ранее стало известно, что под депо на этом участке должны отдать территорию бывшего ПТМЗ на Чугунной.

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Затем — продолжение по часовой до станции «Дальневосточный проспект» — как раз через «Ладожскую-2», рядом с которой появится депо. Задание на ППТ для участка «Площадь Калинина» — «Ладожская-2», кстати, уже выдано. Но очевидно, что все это — за 2030 годом.

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Потом — южная дуга, которая дойдет опять же до пересадки с коричневой линией на станции «Броневая-2». И лишь затем — западная часть с заходом на Васильевский остров и станцию «Спортивная». Финальный аккорд — от нее до «Лесной-2»; что называется, замыкая круг.





Идея закольцевать движение рельсового транспорта в Петербурге — это один из главных ориентиров петербургской администрации, и не только в случае с метро. Полукольца городской электрички, которые содержатся в совместной с РЖД концепции, тоже частично выполняют эту задачу — в наземной части. Однако ее можно совместить с подземной и получить полноценное кольцо, рассудили в Смольном несколько лет назад. Идея состоит в том, чтобы поезд ехал по восточной части полукольца РЖД от Кушелевки до Броневой, а после уходил на север по тоннелю к Балтийскому вокзалу, дальше под центром до условной станции «Летний сад», а уже потом — под Неву с выходом на поверхность за Финляндским вокзалом.



Если сравнивать эти кольца, то видно, что линия метро на планах смещена западнее, захватывая острова, в отличие от железнодорожных тоннелей, хотя они пересекаются на тех же станциях «Ладожская» и «Броневая». И это мы еще не говорим про автомобильное кольцо по территории Петербурга, частью которого в некотором смысле является Большой Смоленский мост.



Впрочем, сравнивать можно только на планах и схемах, больше этих колец нигде нет. Город готовит документацию, но на практике решает более насущные задачи: достроить то, что начинал еще старый «Метрострой», и запустить новые стройки «Метростроя Северной столицы» — в Приморском районе и на юго-западе. Сейчас все более реальной становится перспектива появления в городе второго генподрядчика: компания «БТС-Мост» Руслана Байсарова уже берет на себя полностью проектирование и стройку депо «Красносельское» и сможет претендовать как генеральный на объекты, которых нет в соглашении города с МССС. Кольцевой линии там, к слову, нет.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»