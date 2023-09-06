Территорию бывшего трамвайного завода в Петербурге отвели под депо для кольцевой линии метро

Комиссия по внесению изменений в градплан решила изменить функциональное назначение территории бывшего Петербургского трамвайно-механического завода (ПТМЗ). Там предлагается строить депо для кольцевой линии метро.
На решение комиссии 6 сентября обратил внимание «ДП». Заявителем по нескольким участкам на Чугунной, 2, выступал комитет по промышленности, который просил «исправить градостроительную ошибку» и вернуть их в производственную категорию из категории жилого строительства. Зафиксированное в протоколе решение — учесть в редакции комиссии. В сопроводительных материалах видно, что эта редакция — перевести землю в зону транспортной инфраструктуры (№ 128 на карте).
В КГА изданию подтвердили, что землю предполагается зарезервировать под одно из депо будущей кольцевой линии метро. «Фонтанка» неоднократно писала об этом проекте, который анонсировали при различных городских администрациях. Последний план предполагает, что ее будут строить от станции «Лесная-2» по часовой стрелке в 2037–2045 годах.
Сам ПТМЗ обанкротили 10 лет назад, земля досталась партнеру Геннадия Тимченко Владимиру Пинчуку. После этого неоднократно возникали проекты застройки этой территории многоэтажным жильем, но они так и не были реализованы.