Контрастная суббота установила новый суточный температурный рекорд Петербурга

Температура воздуха в Санкт-Петербурге в субботу уже в первой половине дня успела достигнуть +32,1 градуса и перекрыла суточный максимум 1999 года для 29 июня. Об этом в своем телеграм-канале написал главный синоптик города Александр Колесов.

Прежний температурный максимум от 1999 года был отмечен на уровне +31,9 градуса .

