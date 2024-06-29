Контрастная суббота установила новый суточный температурный рекорд Петербурга

Температура воздуха в Санкт-Петербурге в субботу уже в первой половине дня успела достигнуть
Прежний температурный максимум от 1999 года был отмечен на уровне
Относительно всего июня сегодняшнее значение оказалось не очень высоким: 29 июня занимает восьмое место в ряду самых теплых дней месяца. Гораздо удивительнее то, что рекорд был отмечен в столь контрастный день с прохождением атмосферного фронта. Ветер повернул к западному и усилился до
«Если рассматривать все самые теплые ночи лета в Санкт-Петербурге, то и тут есть что отметить, — добавляет Колесов. — В городе всего два раза температура воздуха ночью была
Суббота, 29 июня, выдалась в Петербурге дождливой, грозовой и ветреной. Посмотрите, как по намыву Васильевского острова ветер гонял пыльные вихри.