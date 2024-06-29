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    Контрастная суббота установила новый суточный температурный рекорд Петербурга

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    Температура воздуха в Санкт-Петербурге в субботу уже в первой половине дня успела достигнуть +32,1 градуса и перекрыла суточный максимум 1999 года для 29 июня. Об этом в своем телеграм-канале написал главный синоптик города Александр Колесов.

    Прежний температурный максимум от 1999 года был отмечен на уровне +31,9 градуса.

    Относительно всего июня сегодняшнее значение оказалось не очень высоким: 29 июня занимает восьмое место в ряду самых теплых дней месяца. Гораздо удивительнее то, что рекорд был отмечен в столь контрастный день с прохождением атмосферного фронта. Ветер повернул к западному и усилился до 10–12 м/с, температура воздуха всего за один час понизилась на 6 градусов. В дальнейшем, несмотря на локальные осадки, температура продолжала понижаться.

    «Если рассматривать все самые теплые ночи лета в Санкт-Петербурге, то и тут есть что отметить, — добавляет Колесов. — В городе всего два раза температура воздуха ночью была +25,0 гр., а ещё один раз +24,8 гр. и пять раз выше +23 гр. Сегодняшнее значение получается девятым среди самых теплых ночей в Санкт-Петербурге за весь ряд наблюдений».

    Суббота, 29 июня, выдалась в Петербурге дождливой, грозовой и ветреной. Посмотрите, как по намыву Васильевского острова ветер гонял пыльные вихри.

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