По намыву Васильевского острова ветер гоняет пыльные смерчи. Посмотрите, как это выглядит

Суббота, 29 июня, выдалась в Петербурге дождливой, грозовой и ветреной: ранее в городе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с неблагоприятными условиями.
Но если для большинства районов города тревожный цвет был скорее символическим, то на намыве Васильевского острова в желтый цвет воздух окрасился буквально.
«Фонтанка.ру»
Порывистый ветер, достигавший скорости 17 метров в секунду, поднимал песок с земли и гонял его между строящимися и уже заселенными домами в виде пыльных облаков и вихрей. Некоторые из вихрей поднимались достаточно высоко, чтобы стать вровень с многоэтажными новостройками, а любой, кто оказывался на песчаном пустыре на окраине острова, как будто оказывался в самом центре песчаной бури.
Ожидается, что ветер начнет стихать после 19 часов.