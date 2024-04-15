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    Чекалин подал иск к Лерчек на 1,2 млрд рублей на фоне развода

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    Супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин подал исковое заявление о разделе имущества. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

    Иск рассмотрят в Симоновском районном суде столицы. «Исковое заявление принято к производству, дата заседания не назначена», — говорится в сообщении.

    По данным ТАСС, Чекалин намерен взыскать с супруги 1 млрд 250 млн 968 тыс. рублей в рамках бракоразводного процесса, а также 60 тыс. рублей госпошлины. Кроме того, Чекалин претендует и на автомобиль Bentley Continental стоимостью более 29 млн рублей, указал собеседник агентства.

    О начале бракоразводного процесса Чекалиных стало известно в марте 2024 года. Согласно данным картотеки единого информационного пространства мировых судей Москвы, первое заседание по делу прошло 12 апреля, информация о его итогах пока не опубликована.

    Чекалиной в марте 2023 года было предъявлено обвинение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Артему Чекалину было предъявлено обвинение в пособничестве. В ходе обысков в доме Чекалиных правоохранители нашли 8 кг золота, после чего пара стала фигурантами дела об отмывании денег в особо крупном размере. Супруги выплатили долг по налогам в размере 504 млн рублей, Чекалина заявила, что супруги раскаиваются. После этого с пары было снято сначала обвинение по «налоговому» делу, а в марте 2024 года прекращено дело об отмывании денег.

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