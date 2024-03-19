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    Лерчек подала в суд заявление о разводе с мужем

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    17 комментариев

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала в суд заявление о расторжении брака со своим супругом Артемом Чекалиным. Беседа по иску назначена на 25 марта в 246-м мировом судебном участке Москвы. Об этом 19 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на портал единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

    «Зарегистрировано заявление о расторжении брака супругов, имеющих детей. Истец: Чекалина Валерия Валерьевна, ответчик: Чекалин Артем Александрович», — говорится в электронной базе.

    Заявление поступило в суд 15 марта. Информации о требованиях Чекалиной к супругу нет.

    В марте 2023 года Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а ее супругу Артему Чекалину — в пособничестве. Общая сумма составила более 311 миллионов рублей. В коттедже блогеров при обыске СК нашел 8 килограммов золота, которые, по словам Артема Чекалина, ему выдал банк взамен денег (подробности читайте на «Фонтанке»). Через несколько дней в отношении обоих было возбуждено уголовное дело о легализации средств в особо крупном размере, речь шла о сумме, превышающей 130 миллионов рублей. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

    В конце декабря 2023 года с Чекалиной и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Глава СК Александр Бастрыкин рассказал, что они выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом «глупыми были, не тех людей слушали». Они признали все ошибки и раскаялись, подчеркнула Чекалина и призвала подписчиков быть внимательными со своими налоговыми платежами. В начале марта было прекращено и уголовное дело об отмывании денежных средств.

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    Комментарии 17

    Гость19 Мар 2024 в 13:41
    «глупыми были, не тех людей слушали».

    И эти прямоходящие пытаются других уму-разуму учить?
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 13:41
    Хтой-то?
    +0−0
    Dr. Jones19 Мар 2024 в 13:41
    Похоже, что очередная схема ухода от налогов.
    +0−0
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