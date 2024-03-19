Лерчек подала в суд заявление о разводе с мужем

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала в суд заявление о расторжении брака со своим супругом Артемом Чекалиным. Беседа по иску назначена на 25 марта в 246-м мировом судебном участке Москвы. Об этом 19 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на портал единого информационного пространства мировых судей города Москвы.



«Зарегистрировано заявление о расторжении брака супругов, имеющих детей. Истец: Чекалина Валерия Валерьевна, ответчик: Чекалин Артем Александрович», — говорится в электронной базе.



Заявление поступило в суд 15 марта. Информации о требованиях Чекалиной к супругу нет.

