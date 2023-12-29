    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-в

    749мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.3eur100.55

    Дело против блогера Лерчек об уклонении от уплаты налогов прекращено

    1149
    1 комментарий

    Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката женщины.

    «Вчера следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных», — сказал он.

    Однако Лерчек и ее муж все еще остаются обвиняемыми по второму делу — отмывании средств в особо крупном размере. Следствие считает, что супруги в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары. Этим они «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

    Лерчек обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму более 311 миллионов рублей, ее супруга — в пособничестве. Пара также проходит по делу об отмывании более 130 миллионов рублей. По версии следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы превышали допустимый для этого лимит в 150 миллионов рублей в год.

    В ноябре стало известно, что Чекалина и ее муж выплатили налоговой 500 млн рублей — они полностью погасили задолженность по налогам перед государством.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛерчекУголовное делоНалоги
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость29 Дек 2023 в 12:00
    Поделилась - свободна !!!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close