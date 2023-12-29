Дело против блогера Лерчек об уклонении от уплаты налогов прекращено

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката женщины.
«Вчера следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных», — сказал он.
Однако Лерчек и ее муж все еще остаются обвиняемыми по второму делу — отмывании средств в особо крупном размере. Следствие считает, что супруги в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары. Этим они «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».
Лерчек обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму более 311 миллионов рублей, ее супруга — в пособничестве. Пара также проходит по делу об отмывании более 130 миллионов рублей. По версии следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы превышали допустимый для этого лимит в 150 миллионов рублей в год.
В ноябре стало известно, что Чекалина и ее муж выплатили налоговой 500 млн рублей — они полностью погасили задолженность по налогам перед государством.