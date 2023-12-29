Дело против блогера Лерчек об уклонении от уплаты налогов прекращено

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката женщины.

«Вчера следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных», — сказал он.



Однако Лерчек и ее муж все еще остаются обвиняемыми по второму делу — отмывании средств в особо крупном размере. Следствие считает, что супруги в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары. Этим они «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

