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    Лерчек и Артем Чекалин начали раздел супружеского имущества

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    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг Артем Чекалин в процесса развода будут делить совместно нажитое имущество в судебном порядке. Это следует из данных, опубликованных накануне на официальном портале судов общей юрисдикции города Москва.

    Иск о разделе имущества подал Артем Чекалин, заявление было зарегистрировано 12 апреля в Симоновском районном суде столицы.

    О начале бракоразводного процесса Лерчека стало известно в марте 2023 года. Согласно данным картотеки единого информационного пространства мировых судей Москвы, первое заседание по делу прошло 12 апреля, информация о его итогах пока не опубликована.

    Чекалиной в марте 2023 года было предъявлено обвинение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Артему Чекалину было предъявлено обвинение в пособничестве. В ходе обысков в доме Чекалиных правоохранители нашли 8 кг золота, после чего пара стала фигурантами дела об отмывании денег в особо крупном размере.

    Супруги выплатили долг по налогам в размере 504 млн рублей, Чекалина заявила, что супруги раскаиваются. После этого с пары было снято сначала обвинение по «налоговому» делу, а в марте 2024 года прекращено дело об отмывании денег.

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