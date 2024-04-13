Лерчек и Артем Чекалин начали раздел супружеского имущества

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг Артем Чекалин в процесса развода будут делить совместно нажитое имущество в судебном порядке. Это следует из данных, опубликованных накануне на официальном портале судов общей юрисдикции города Москва.



Иск о разделе имущества подал Артем Чекалин, заявление было зарегистрировано 12 апреля в Симоновском районном суде столицы.



О начале бракоразводного процесса Лерчека стало известно в марте 2023 года. Согласно данным картотеки единого информационного пространства мировых судей Москвы, первое заседание по делу прошло 12 апреля, информация о его итогах пока не опубликована.



Чекалиной в марте 2023 года было предъявлено обвинение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Артему Чекалину было предъявлено обвинение в пособничестве. В ходе обысков в доме Чекалиных правоохранители нашли 8 кг золота, после чего пара стала фигурантами дела об отмывании денег в особо крупном размере.



Супруги выплатили долг по налогам в размере 504 млн рублей, Чекалина заявила, что супруги раскаиваются. После этого с пары было снято сначала обвинение по «налоговому» делу, а в марте 2024 года прекращено дело об отмывании денег.

