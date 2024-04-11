Правительство Финляндии назначило нового посла в России

Правительство Финляндии приняло решение о назначении Марьи Лийвала новым послом в России. Она приступит к работе в Москве с 1 сентября, сообщает ТАСС в четверг, 11 апреля. Соответствующее решение было принято по итогам заседания правительства.



«Назначение глав дипмиссий <...>. Марья Лийвала <...> на должность главы посольства в Москве (Россия) с 1 сентября 2024 года», — указывается в документе. В настоящий момент Лийвала занимает пост советника по иностранным делам в восточном отделе МИД страны.

Ранее русскоязычные жители Финляндии провели марш-митинг против закрытия КПП на границе с Россией. Участники акции также призвали приходить тех, кто хочет «возвращения нормальности»: «границы, открытой для легальных путешественников, правительства, способного договариваться с обществом, и полноценного правового государства в Финляндии».