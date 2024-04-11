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    Правительство Финляндии назначило нового посла в России

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    1 комментарий

    Правительство Финляндии приняло решение о назначении Марьи Лийвала новым послом в России. Она приступит к работе в Москве с 1 сентября, сообщает ТАСС в четверг, 11 апреля. Соответствующее решение было принято по итогам заседания правительства.

    «Назначение глав дипмиссий <...>. Марья Лийвала <...> на должность главы посольства в Москве (Россия) с 1 сентября 2024 года», — указывается в документе. В настоящий момент Лийвала занимает пост советника по иностранным делам в восточном отделе МИД страны.

    Ранее русскоязычные жители Финляндии провели марш-митинг против закрытия КПП на границе с Россией. Участники акции также призвали приходить тех, кто хочет «возвращения нормальности»: «границы, открытой для легальных путешественников, правительства, способного договариваться с обществом, и полноценного правового государства в Финляндии».

    Власти республики объявили о решении бессрочно закрыть границу с РФ с 15 апреля «до дальнейшего уведомления».

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    Комментарии 1

    Zdobsi11 Апр 2024 в 16:11
    А агриман то получит? Или может достаточно сейчас временного поверенного? Границы закрыты, делать ничего не надо.
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