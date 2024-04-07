Русскоязычные жители Финляндии провели марш-митинг против закрытия КПП на границе с Россией

В Хельсинки русскоязычные жители провели марш-митинг против закрытия властями КПП на границе с Россией. Об этом 7 апреля со ссылкой на собственного корреспондента сообщает ТАСС. В мероприятии приняли участие не более 50 человек.



Шествие с плакатами стартовало от железнодорожного вокзала столицы Финляндии. Колонну сопровождали два автомобиля полиции. Сведения о задержанных не поступали.



Организатором является «Александровское общество», НКО опубликовала анонс акции Back to normal («Возвращение к нормальной жизни») на своем сайте. «Нормальный статус Финляндии — правовое государство. Требуем соблюдения прав всех социальных групп. Нормальное свойство правительства — способность договариваться», — говорится в анонсе. Аналогичные марши-митинги организация анонсировала в Тампере и Лаппеенранте.



Участники выступили против бессрочного закрытия автотранспортных КПП на российской границе. И призвали приходить тех, кто хочет «возвращения нормальности»: «Границы, открытой для легальных путешественников, правительства, способного договариваться с обществом и полноценного правового государства в Финляндии».

