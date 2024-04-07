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    Русскоязычные жители Финляндии провели марш-митинг против закрытия КПП на границе с Россией

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    104 комментария

    В Хельсинки русскоязычные жители провели марш-митинг против закрытия властями КПП на границе с Россией. Об этом 7 апреля со ссылкой на собственного корреспондента сообщает ТАСС. В мероприятии приняли участие не более 50 человек.

    Шествие с плакатами стартовало от железнодорожного вокзала столицы Финляндии. Колонну сопровождали два автомобиля полиции. Сведения о задержанных не поступали.

    Организатором является «Александровское общество», НКО опубликовала анонс акции Back to normal («Возвращение к нормальной жизни») на своем сайте. «Нормальный статус Финляндии — правовое государство. Требуем соблюдения прав всех социальных групп. Нормальное свойство правительства — способность договариваться», — говорится в анонсе. Аналогичные марши-митинги организация анонсировала в Тампере и Лаппеенранте.

    Участники выступили против бессрочного закрытия автотранспортных КПП на российской границе. И призвали приходить тех, кто хочет «возвращения нормальности»: «Границы, открытой для легальных путешественников, правительства, способного договариваться с обществом и полноценного правового государства в Финляндии».

    «Александровское общество» — это НКО, которая ставит своей целью поддержку, защиту прав и свобод финляндских русских, ассоциированных народов, русскоязычных финнов и людей, разделяющих ценности правового государства.

    Ранее власти республики объявили о решении бессрочно закрыть границу в РФ с 15 апреля «до дальнейшего уведомления»

    Проблемы на границе начались в ноябре 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса». «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. Финны тогда обвинили в происходящем российскую сторону и закрыли границу.

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    Комментарии 103

    Алик-107 Апр 2024 в 16:05
    Только марш-митинг надо проводить в Вашингтоне. В Хельсинки сидят исполнители - что им говорят, то они и делают
    +0−0
    Гость07 Апр 2024 в 16:05
    почему Финляндия еще не начинает высматривать иногонетов в своем доме ? ))
    +0−0
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