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    Теракт в «Крокус Холле»

    Полицейские уже во время пожара в «Крокусе» успели достать записи камер, на которых была машина террористов

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    Двое полицейских из Красногорска сыграли важную роль в раскрытии теракта в «Крокус Сити Холле». Именно благодаря им удалось выяснить, на какой машине скрылись предполагаемые террористы, рассказывает представитель МВД Ирина Волк.

    22 марта начальник УМВД по Красногорску Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков оперативно прибыли на место ЧП. Надо было достать видеозаписи, сделанные камерами «Крокуса», чтобы отыскать подозреваемых и отследить маршрут их передвижения. Полицейские незамедлительно проследовали в серверную — пока туда не распространился огонь. Они вместе с сотрудниками ФСБ по задымленной лестнице поднялись на четвертый этаж, выломали дверь в помещение — и успели просмотреть видео и идентифицировать автомобиль, на котором уехали преступники. Данные тут же были переданы в оперативный штаб.

    Ирина Волк

    «Благодаря переданной в оперативный штаб информации удалось установить маршрут передвижения подозреваемых и в дальнейшем задержать их», — отмечает Ирина Волк.

    Президент РФ Владимир Путин 23 марта сообщил, что исполнители теракта были задержаны в Брянской области. Они двигались в сторону Украины, где для них, по предварительным данным, было подготовлено окно для перехода границы. На записи дорожной камеры наблюдения, опубликованной РИА Новости, — автомобиль «Рено», двигавшийся со скоростью 141 км/ч. «Фонтанка» рассказывала, что, уезжая от «Крокуса», уже на парковке похожая «Рено» сбила 8-летнего мальчика, который с мамой успел выбежать из концертного зала. Мама предполагает, что за рулем были террористы.

    Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Арестованы восемь фигурантов дела. Погибли, по последним данным, 143 человека, пострадали 360. 26 марта спасатели завершили разбор завалов в разрушенном здании.

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