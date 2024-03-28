Полицейские уже во время пожара в «Крокусе» успели достать записи камер, на которых была машина террористов

Двое полицейских из Красногорска сыграли важную роль в раскрытии теракта в «Крокус Сити Холле». Именно благодаря им удалось выяснить, на какой машине скрылись предполагаемые террористы, рассказывает представитель МВД Ирина Волк.
22 марта начальник УМВД по Красногорску Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков оперативно прибыли на место ЧП. Надо было достать видеозаписи, сделанные камерами «Крокуса», чтобы отыскать подозреваемых и отследить маршрут их передвижения. Полицейские незамедлительно проследовали в серверную — пока туда не распространился огонь. Они вместе с сотрудниками ФСБ по задымленной лестнице поднялись на четвертый этаж, выломали дверь в помещение — и успели просмотреть видео и идентифицировать автомобиль, на котором уехали преступники. Данные тут же были переданы в оперативный штаб.
«Благодаря переданной в оперативный штаб информации удалось установить маршрут передвижения подозреваемых и в дальнейшем задержать их», — отмечает Ирина Волк.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта сообщил, что исполнители теракта были задержаны в Брянской области. Они двигались в сторону Украины, где для них, по предварительным данным, было подготовлено окно для перехода границы. На записи дорожной камеры наблюдения, опубликованной РИА Новости, — автомобиль «Рено», двигавшийся со скоростью
Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Арестованы восемь фигурантов дела. Погибли, по последним данным, 143 человека, пострадали 360. 26 марта спасатели завершили разбор завалов в разрушенном здании.