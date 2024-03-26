Боевики ехали в сторону Украины со скоростью более 140 км/ч после теракта в «Крокусе»

После теракта в «Крокусе» боевики ехали по трассе в сторону Украины со скоростью, превышающей 140 км/ч. Об этом во вторник, 26 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные передвижения.
Президент РФ Владимир Путин в субботу, 23 марта, сообщил, что непосредственные исполнители теракта были задержаны в Брянской области. Они двигались в сторону Украины. «По предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — сказал президент.
Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, 139 человек погибли, пострадавших — 182. Задержаны 11 человек.
Четверых мужчин, которые, по версии следствия, непосредственно осуществляли атаку, арестовали в ночь на 25 марта. Всего сообщалось о задержании 11 человек. В настоящее время арестованы 8 фигурантов дела.