Путин: задержанные террористы двигались в сторону Украины, где для них было подготовлено окно на границе

Президент России Владимир Путин сообщил, что в Брянской области были задержаны непосредственные исполнители теракта. Они двигались в сторону Украины, где их ждали.
Все те, кто непосредственно стрелял и убивал, пытались скрыться и двигались в сторону Украины, сообщил Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 марта. «По предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — сказал президент.
ФСБ и другие правоохранительные органы работают над раскрытием всей пособнической базы террористов, всего задержаны 11 человек. «Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей», — сообщил Путин.
По его мнению, преступники шли целенаправленно и хладнокровно убивать, «как когда-то нацисты творившие расправы на оккупированных территориях».
«Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов», — пообещал президент.
24 марта в России объявлено днем траура.