Путин: задержанные террористы двигались в сторону Украины, где для них было подготовлено окно на границе

Президент России Владимир Путин сообщил, что в Брянской области были задержаны непосредственные исполнители теракта. Они двигались в сторону Украины, где их ждали.

Все те, кто непосредственно стрелял и убивал, пытались скрыться и двигались в сторону Украины, сообщил Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 марта. «По предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — сказал президент.

ФСБ и другие правоохранительные органы работают над раскрытием всей пособнической базы террористов, всего задержаны 11 человек. «Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей», — сообщил Путин.