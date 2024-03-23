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    Задержаны предполагаемые террористы

    Путин: задержанные террористы двигались в сторону Украины, где для них было подготовлено окно на границе

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    Президент России Владимир Путин сообщил, что в Брянской области были задержаны непосредственные исполнители теракта. Они двигались в сторону Украины, где их ждали.

    Все те, кто непосредственно стрелял и убивал, пытались скрыться и двигались в сторону Украины, сообщил Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 марта. «По предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — сказал президент.

    ФСБ и другие правоохранительные органы работают над раскрытием всей пособнической базы террористов, всего задержаны 11 человек. «Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей», — сообщил Путин.

    По его мнению, преступники шли целенаправленно и хладнокровно убивать, «как когда-то нацисты творившие расправы на оккупированных территориях».

    «Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов», — пообещал президент.

    24 марта в России объявлено днем траура.

    Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должна была выступать группа «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Вспыхнул пожар. Утром 23 марта ФСБ доложила о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Установлено, что теракт был тщательно спланирован.

    Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике, добавили в ФСБ. Боевики, по данным ведомства, пытались скрыться и двигались в сторону российско-украинской границы. Преступники, как заявляют в ФСБ, планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне.

    По последним данным, погибли 143 человека, но число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Больше сотни пострадали.

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    Комментарии 20

    Гость23 Мар 2024 в 15:47
    кремлевский болванчик
    +11−0
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