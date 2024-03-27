Выбежал из «Крокуса», но был сбит тем самым «Рено». История 8-летнего мальчика, которого террористы настигли на парковке

Восьмилетний мальчик успел вместе с мамой выбежать из горящего «Крокуса», но попал в больницу после ДТП: на парковке его сбили уезжающие террористы. Его историю рассказывает 27 марта MSK1.
Ольга вместе с сыном находилась внутри концертного зала, когда началась стрельба. Они смогли выбраться на улицу и даже не пострадали. Но уже на парковке ребёнка на полном ходу сбили террористы — на том самом белом «Рено», который показывали в новостях, рассказала журналистам «АиФ» Ольга.
«Они специально на него наехали, когда мы выбежали из «Крокуса». Специально вырулили так, чтобы ударить», — говорит Ольга.
Мальчик находился в сознании до приезда скорой. Его отвезли в детскую больницу
Спустя два дня мальчика перевели в обычную палату. Он переживал, что не попадёт на хоккейный турнир, но хоккеисты «Спартака» пришли к нему прямо в больницу и подарили футболку с автографами.
Напомним, вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» четверо мужчин с автоматами ворвались в здание и стали расстреливать людей. Погибли как минимум 137 человек, 182 были ранены. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Подозреваемых задержали утром 23 марта. По версии ФСБ, причастны 11 человек.