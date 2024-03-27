Выбежал из «Крокуса», но был сбит тем самым «Рено». История 8-летнего мальчика, которого террористы настигли на парковке

Восьмилетний мальчик успел вместе с мамой выбежать из горящего «Крокуса», но попал в больницу после ДТП: на парковке его сбили уезжающие террористы. Его историю рассказывает 27 марта MSK1.



Ольга вместе с сыном находилась внутри концертного зала, когда началась стрельба. Они смогли выбраться на улицу и даже не пострадали. Но уже на парковке ребёнка на полном ходу сбили террористы — на том самом белом «Рено», который показывали в новостях, рассказала журналистам «АиФ» Ольга.

