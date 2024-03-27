    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, ю-в

    760мм

    100%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.57eur100.41

    Выбежал из «Крокуса», но был сбит тем самым «Рено». История 8-летнего мальчика, которого террористы настигли на парковке

    6516
    4 комментария

    Восьмилетний мальчик успел вместе с мамой выбежать из горящего «Крокуса», но попал в больницу после ДТП: на парковке его сбили уезжающие террористы. Его историю рассказывает 27 марта MSK1.

    Ольга вместе с сыном находилась внутри концертного зала, когда началась стрельба. Они смогли выбраться на улицу и даже не пострадали. Но уже на парковке ребёнка на полном ходу сбили террористы — на том самом белом «Рено», который показывали в новостях, рассказала журналистам «АиФ» Ольга.

    «Они специально на него наехали, когда мы выбежали из «Крокуса». Специально вырулили так, чтобы ударить», — говорит Ольга.

    Мальчик находился в сознании до приезда скорой. Его отвезли в детскую больницу № 9 имени Сперанского и сразу поместили в отделение реанимации. Врачи диагностировали у него закрытые переломы бедренной кости и ключицы, сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки, ушиб легких и передней стенки брюшной полости.

    Спустя два дня мальчика перевели в обычную палату. Он переживал, что не попадёт на хоккейный турнир, но хоккеисты «Спартака» пришли к нему прямо в больницу и подарили футболку с автографами. 26 марта ребёнку сделали вторую операцию на ноге. По словам Ольги, сын надеется выздороветь до лета, чтобы снова играть в хоккей.

    Напомним, вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» четверо мужчин с автоматами ворвались в здание и стали расстреливать людей. Погибли как минимум 137 человек, 182 были ранены. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Подозреваемых задержали утром 23 марта. По версии ФСБ, причастны 11 человек.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КрокусКрокус Сити ХоллТерактДТПДТП с ребенкомСбили ребенка
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ25

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close