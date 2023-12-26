В перерыве между пробками петербургские водители «ловят» автобусы

Сразу две аварии с участием рейсовых автобусов произошли на оживленных магистралях Петербурга днем 26 декабря. Даже перерыв между аномальными пробками в обед и вечерним часом пик не дает водителям покоя на дорогах.
Сначала на улице Оптиков, под путепроводом ЗСД, столкнулись легковой автомобиль и автобус № 101. «ДПС на месте, есть шанс, что успеют убрать до начала вечерних пробок», — отмечает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Никита. В компании «Третий парк» уточнили, что машина, объезжая, по касательной задела автобус. Никто не пострадал, и протокол в итоге не оформляли.
После этого на перекрестке Тихорецкого и Светлановского проспектов столкнулись автобус № 202 и легковой автомобиль, сообщает читательница «Фонтанки» Татьяна. Движение на перекрестке оказалось затруднено со всех сторон, особенно плотные пробки собрались по обеим магистралям с севера города. В этой аварии тоже обошлось без пострадавших, рассказали в «Третьем парке». Столкновение произошло при повороте с автомобилем, который двигался в параллельном ряду. Техника получила незначительные повреждения.
Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», в Петербурга 6 баллов. Это на 1 балл больше обычного для вторника, но на 2 балла меньше, чем было сегодня в обед. Около 12 часов дня на петербургских дорогах было вдвое плотнее обычного. Ожидается, что с 17 часов заторы вновь начнут расти, уже к вечернему часу пик. Пока аналитики прогнозируют 8 баллов к 18 часам.
В настоящее время сохраняется напряженная дорожная ситуация на юге города. Стоит Московское шоссе в сторону Петербурга. На Софийской улице затор в сторону КАД от улицы Труда в Петро-Славянке и дальне от КАД к Дунайскому проспекту. КАД между вантовым мостом и Витебским проспектом стоит в обе стороны.