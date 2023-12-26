    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-з

    744мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.97eur101.58

    В перерыве между пробками петербургские водители «ловят» автобусы

    1975
    обсудить

    Сразу две аварии с участием рейсовых автобусов произошли на оживленных магистралях Петербурга днем 26 декабря. Даже перерыв между аномальными пробками в обед и вечерним часом пик не дает водителям покоя на дорогах.

    Сначала на улице Оптиков, под путепроводом ЗСД, столкнулись легковой автомобиль и автобус № 101. «ДПС на месте, есть шанс, что успеют убрать до начала вечерних пробок», — отмечает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Никита. В компании «Третий парк» уточнили, что машина, объезжая, по касательной задела автобус. Никто не пострадал, и протокол в итоге не оформляли.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    После этого на перекрестке Тихорецкого и Светлановского проспектов столкнулись автобус № 202 и легковой автомобиль, сообщает читательница «Фонтанки» Татьяна. Движение на перекрестке оказалось затруднено со всех сторон, особенно плотные пробки собрались по обеим магистралям с севера города. В этой аварии тоже обошлось без пострадавших, рассказали в «Третьем парке». Столкновение произошло при повороте с автомобилем, который двигался в параллельном ряду. Техника получила незначительные повреждения.

    ПоделитьсяПоделиться

    Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», в Петербурга 6 баллов. Это на 1 балл больше обычного для вторника, но на 2 балла меньше, чем было сегодня в обед. Около 12 часов дня на петербургских дорогах было вдвое плотнее обычного. Ожидается, что с 17 часов заторы вновь начнут расти, уже к вечернему часу пик. Пока аналитики прогнозируют 8 баллов к 18 часам.

    В настоящее время сохраняется напряженная дорожная ситуация на юге города. Стоит Московское шоссе в сторону Петербурга. На Софийской улице затор в сторону КАД от улицы Труда в Петро-Славянке и дальне от КАД к Дунайскому проспекту. КАД между вантовым мостом и Витебским проспектом стоит в обе стороны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПетербургДТП в ПетербургеДТП с автобусами
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close