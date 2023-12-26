В перерыве между пробками петербургские водители «ловят» автобусы

Сразу две аварии с участием рейсовых автобусов произошли на оживленных магистралях Петербурга днем 26 декабря. Даже перерыв между аномальными пробками в обед и вечерним часом пик не дает водителям покоя на дорогах.



Сначала на улице Оптиков, под путепроводом ЗСД, столкнулись легковой автомобиль и автобус № 101. «ДПС на месте, есть шанс, что успеют убрать до начала вечерних пробок», — отмечает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Никита. В компании «Третий парк» уточнили, что машина, объезжая, по касательной задела автобус. Никто не пострадал, и протокол в итоге не оформляли.