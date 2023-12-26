Пробки в Петербурге после полудня доросли до 8 баллов

Дороги в Петербурге к 12 часам 26 декабря оказались загружены на аномальные для этого времени 7 баллов, а через несколько минут и на 8. Обычно к полудню вторника в городе наблюдается всего 4 балла. «Восьмёрка» бывает в редкие дни по вечерам.
По данным «Яндекс.Пробок», рекордно длинный затор для этого времени наблюдется сейчас на внутреннем кольце КАД. Он растянулся на 16,7 км от реки Оккервиль до Московского шоссе. Встали и другие крупные магистрали на юге города: на Волхонском шоссе скопился затор в 5,7 км от КАД до Стрельны, на Московском шоссе — 6,1 км от центра Scania до Витебского проспекта. Также плотная пробка на 4,6 км скопилась на ЗСД от вантового моста через Корабельный фарватер до Екатерингофки.
На картах сообщается о перекрытии движения на участке внешнего кольцо КАД от Новоселья до Шушар, южном участке ЗСД, части Кубинской улицы, Митрофаньевского шоссе, участку набережной Обводного канала, Измайловскому и Вознесенскому проспектам, а также на участке Витебского проспекта от КАД до Пушкина и части Петербургского шоссе в Пушкине.