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    Пробки в Петербурге после полудня доросли до 8 баллов

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    7 комментариев

    Дороги в Петербурге к 12 часам 26 декабря оказались загружены на аномальные для этого времени 7 баллов, а через несколько минут и на 8. Обычно к полудню вторника в городе наблюдается всего 4 балла. «Восьмёрка» бывает в редкие дни по вечерам.

    Скриншот сделан в 11:58
    Скриншот сделан в 11:58
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    По данным «Яндекс.Пробок», рекордно длинный затор для этого времени наблюдется сейчас на внутреннем кольце КАД. Он растянулся на 16,7 км от реки Оккервиль до Московского шоссе. Встали и другие крупные магистрали на юге города: на Волхонском шоссе скопился затор в 5,7 км от КАД до Стрельны, на Московском шоссе — 6,1 км от центра Scania до Витебского проспекта. Также плотная пробка на 4,6 км скопилась на ЗСД от вантового моста через Корабельный фарватер до Екатерингофки.

    Скриншот сделан в 12:06
    Скриншот сделан в 12:06
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    На картах сообщается о перекрытии движения на участке внешнего кольцо КАД от Новоселья до Шушар, южном участке ЗСД, части Кубинской улицы, Митрофаньевского шоссе, участку набережной Обводного канала, Измайловскому и Вознесенскому проспектам, а также на участке Витебского проспекта от КАД до Пушкина и части Петербургского шоссе в Пушкине.

    Скриншот сделан в 11:58
    Скриншот сделан в 11:58
    Скриншот сделан в 12:06
    Скриншот сделан в 12:06

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    ПробкиПробки в ПетербургеПерекрытие дорог
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    Комментарии 7

    Гость26 Дек 2023 в 12:06
    До 8 баллов
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