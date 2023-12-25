Свидания и конфеты. Петербургские водители не теряют новогоднее настроение в 9-балльных пробках

Так, Московский проспект превратился в один большой затор от набережной Фонтанки до Благодатной, в обе стороны плотно на Обводном канале, на Садовой не протолкнуться от Московского проспекта до Инженерной. Все обычные пробки на своих обычных местах. Ситуацию осложняет большое количество ДТП.

Первый вечер последней недели 2023 года принес Петербургу девятибалльные пробки — так транспортную ситуацию оценивает на момент публикации сервис «Яндекс. Навигатор».

«Ползем со скоростью «беспечного ежика», — демонстрирует познания в зоопсихологии Александра.

Впрочем, водители не унывают — судя по комментариям в «Яндекс. Навигаторе», даже в пробках они стараются сохранить новогоднее настроение.

«Кто на свидание хочет пойти? Думаю, до завтра мы как раз не двинемся», — устраивает личное счастье Сергей.



«Кому конфетки? С детского праздника едем)))», — предлагает позитивная и явно не жадная Марина.

