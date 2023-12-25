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    Свидания и конфеты. Петербургские водители не теряют новогоднее настроение в 9-балльных пробках

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    Первый вечер последней недели 2023 года принес Петербургу девятибалльные пробки — так транспортную ситуацию оценивает на момент публикации сервис «Яндекс. Навигатор».

    Так, Московский проспект превратился в один большой затор от набережной Фонтанки до Благодатной, в обе стороны плотно на Обводном канале, на Садовой не протолкнуться от Московского проспекта до Инженерной. Все обычные пробки на своих обычных местах. Ситуацию осложняет большое количество ДТП.

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    Впрочем, водители не унывают — судя по комментариям в «Яндекс. Навигаторе», даже в пробках они стараются сохранить новогоднее настроение.

    «Ползем со скоростью «беспечного ежика», — демонстрирует познания в зоопсихологии Александра.

    «Продам машину...» — паникует Виталий.

    «Продам вертолет», — не теряется Адам.

    «Кто на свидание хочет пойти? Думаю, до завтра мы как раз не двинемся», — устраивает личное счастье Сергей.

    «Кому конфетки? С детского праздника едем)))», — предлагает позитивная и явно не жадная Марина.

    Теперь о том, где сохранить оптимизм сейчас труднее всего — на момент публикации, пожалуй, самая длинная пробка образовалась в южной части КАД, на внешнем кольце. Она протянулась практически от развязки с Пулковском шоссе далеко на другой берег Невы. Причина — ДТП.

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