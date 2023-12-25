Свидания и конфеты. Петербургские водители не теряют новогоднее настроение в 9-балльных пробках

Первый вечер последней недели 2023 года принес Петербургу девятибалльные пробки — так транспортную ситуацию оценивает на момент публикации сервис «Яндекс. Навигатор».
Так, Московский проспект превратился в один большой затор от набережной Фонтанки до Благодатной, в обе стороны плотно на Обводном канале, на Садовой не протолкнуться от Московского проспекта до Инженерной. Все обычные пробки на своих обычных местах. Ситуацию осложняет большое количество ДТП.
Впрочем, водители не унывают — судя по комментариям в «Яндекс. Навигаторе», даже в пробках они стараются сохранить новогоднее настроение.
«Ползем со скоростью «беспечного ежика», — демонстрирует познания в зоопсихологии Александра.
«Продам машину...» — паникует Виталий.
«Продам вертолет», — не теряется Адам.
«Кто на свидание хочет пойти? Думаю, до завтра мы как раз не двинемся», — устраивает личное счастье Сергей.
«Кому конфетки? С детского праздника едем)))», — предлагает позитивная и явно не жадная Марина.
Теперь о том, где сохранить оптимизм сейчас труднее всего — на момент публикации, пожалуй, самая длинная пробка образовалась в южной части КАД, на внешнем кольце. Она протянулась практически от развязки с Пулковском шоссе далеко на другой берег Невы. Причина — ДТП.