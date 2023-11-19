«Сейчас 80% продуктов с заменителями». Эксперты рассказали, почему дорожает шоколад и что мы будем есть вместо него

С 1 декабря 2023 года цены на шоколад вырастут на 16% Фото: Наталья Бурухина / NN.RU Поделиться Поделиться





Как всегда, перед Новым годом в России растут продажи сладостей. По традиции люди дарят своим близким праздничные конфеты и леденцы. Однако в этом году их планы могут разрушиться: как сообщает Life.ru, детские новогодние подарки подорожают на 20%. Это связано с ростом цены на какао-бобы: сейчас она достигла исторического максимума.



Подорожание какао-бобов повлекло за собой и подорожание сладостей: в крупнейшем кондитерском холдинге России «Объединенные кондитеры» объявили, что с 1 декабря 2023 года цена на шоколад вырастет на 16%, на конфеты — на 6–8%, а на карамель — на 3–4%. Почему же какао-бобы растут в цене? Как можно приостановить рост цен? Перейдем ли мы на шоколадные суррогаты? Обо всем этом — в нашем материале.

«Шоколад становится предметом роскоши» Шоколад делают из тертых какао-бобов и какао-масла. Так что без поставщиков в Африке и Южной Америке не обойтись. Однако в этом году в крупнейших странах-экспортерах какао (Гана и Кот-д'Ивуар) столкнулись с неурожаем. Поэтому цена так выросла: какао на товарном рынке подскочило в цене почти до 4 тысяч долларов за тонну. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Нынешняя цена на какао-бобы — самый большой показатель с 1977 года, рассказал MSK1.RU финансовый эксперт и автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

— Цена на какао-бобы выросла с 2500 долларов за тонну в начале года до нынешних показателей, — отметил эксперт. — Помимо этого, растут цены на топливо, растут налоги, растут зарплаты, усложняется логистика. Всё это в совокупности и дает такой «буст» ценникам на прилавках, и производители его сдержать не могут, иначе придется работать себе в минус.

«Растут не прикладные расходы, а себестоимость производства, причина в этом. И это общемировой тренд, с этим толком невозможно что-либо сделать» Алексей Кричевский, экономист

Какао-бобы — ограниченный по произрастанию продукт. Какао-деревья растут в Африке и Южной Америке, и рост цен зависит от обстановки в этих регионах, объяснила MSK1.RU вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.

— Всё зависит от того, что там происходит: площадь плантаций и условия труда на них, размер урожая, природные катаклизмы. Всё это очень сильно влияет на цену какао-бобов. До сегодняшнего дня работники плантаций получали 100 долларов. Но Африка развивается, и люди уже не хотят за 100 долларов работать, — рассказала она. — Цена не будет снижаться, она будет расти всё время. Эти бобы многим выращивать невыгодно, плантации вырубаются под то, чтобы на их месте устраивать золотые прииски. Какао-бобы часто растут вдоль рек, и золото располагается тоже там. Я знаю предпринимателей, которые скупают плантации, вырубают их и начинают искать золото.

Также на подорожание базового сырья для производства шоколада мог повлиять и вооруженный конфликт в Нигере (страна в Западной Африке — место, где растет какао). Вкупе с санкциями против России это стало решающим фактором роста цены, посчитал кандидат экономических наук, заместитель директора «Института развития» ВШЭ Валерий Миронов. — На цене сказались военные действия, переворот и нестабильность в Западной Африке. Кроме того, надо учесть всякого рода санкции: мы раньше покупали сырье у посредников, а сейчас они отказываются продавать российским производителям товары. Еще с нашего рынка ушли западные компании, которые производили готовые шоколадные изделия, — отметил специалист.

«Все эти факторы превращают шоколад в предмет роскоши» Валерий Миронов, кандидат экономических наук

Пальмовое масло и миниатюрные-шоколадки: как производители борются с ростом цен Ситуация с дорогими какао-бобами, которые стали «золотыми», вынуждает отечественных производителей думать креативно. Кажется, что какао-масло, с небольшими оговорками, можно заменить на его дешевый аналог — пальмовое масло. Однако употребление продуктов с пальмовым маслом может негативно сказаться на здоровье людей, заметил Валерий Миронов.

— Многие исследователи указывают, что насыщенные жирные кислоты, которые преобладают в составе этого продукта, могут увеличить риск заболеваний. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. — Прим. ред.) выступала против использования пальмового масла в пищевой промышленности. С другой стороны, есть исследования, которые говорят об обратном: умеренное употребление пальмового масла не влечет никакой опасности для человека. Так что это достаточно сложный вопрос, — заявил он. — Но лучше ограничить потребление. Более того, нужно заставить производителей указывать, какой процент пальмового масла содержится в продукте.

Нередка ситуация, когда производители намеренно уменьшают размер продукта. Например, делают вашу любимую шоколадку легче на 10 граммов. Это помогает им адаптироваться к новым экономическим реалиям, поддерживая цену на приемлемом уровне. Есть шоколадки весом даже 60 или 70 граммов. Это абсолютно нормальный подход, считает Ирина Эльдарханова.

— Это нормальный путь. Покупатель смотрит, что ему больше подходит по цене. Шоколадки есть всех весов и размеров. Но шоколадных плиток весом 100 граммов уже почти нет на рынке, — заявила она. «Сейчас 80% продуктов выпускаются с заменителями» Большая часть шоколада на нашем рынке — продукт сомнительного качества, поэтому субсидировать его не стоит, заявила вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров.

— Рынок на 80% занят как раз уже такими продуктами, в которых нет какао-масла, а есть эквивалент какао-масла, заменитель какао-масла. Я считаю, что это не социально значимый продукт. Социально значимым продуктом является то, что приносит пользу для здоровья людей. Субсидировать надо качественные продукты, в которых натуральные ингредиенты, — рассказала она. — Какао-бобы не будут дешеветь глобально, они будут дорожать каждый год. Шоколад будет всё более элитным продуктом, который является полезным, нужен для здоровья и рекомендуется докторами.

«Сейчас 80% продуктов выпускается с заменителями, которые не могут принести здоровья» Ирина Эльдарханова, вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров

Субсидирование в данном случае — это простое сжигание бюджета, отметил Алексей Кричевский. Эксперт негативно оценил подобную практику, посчитав, что производители сами должны приспосабливаться к кризисным рыночным условиям.

— Если рассуждать в контексте субсидий от государства, то тогда бюджету придется брать на себя часть расходов вообще всех бизнесов — от маникюра до нефтегазового сектора и обратно. Нужно понимать, что есть простые рыночные параметры, с которыми бизнесмен сделать ничего не может — он или приспособится к ним, или прогорит. И эти вводные от рынка и будут оказывать влияние на все циклы формирования стоимости продукта — от себестоимости плитки / килограмма шоколада до цены на прилавках магазинов, — заявил он.