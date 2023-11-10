Куда пойти 10–12 ноября: симфоническая «Панк-сказка», праздник в Брусницыне и каток в «Новой Голландии»

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Наступающий уик-энд отметится выставками необычной тематики, разнообразием лекций и концертов. Некоторые общественные пространства уже сейчас начинают готовиться к Новому году и открывают первые тематические зоны.



Актуальное Каток открывается в «Новой Голландии» С 11 ноября, 0+

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На рукотворном острове «Новая Голландия» традиционно залили каток, который проработает до весны. Ледовое поле площадью 2000 м² , как и раньше, расположено на месте газона у Главной сцены. Там есть крытая тёплая галерея, чтобы переодеваться не на свежем воздухе. Билеты продаются как онлайн, так и офлайн, работает прокат.



«Панк-сказка» создаёт мир КиШа в Ледовом 12 ноября, 19:00, 12+

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Буквально неделю назад в «Севкабель Порту» заработала большая выставка о мире панков, а уже в этот уик-энд в Ледовом дворце ставят симфоническое шоу по песням «Короля и Шута». Зрители погрузятся в панк-сказку и отправятся в путешествие по фантастическим сюжетам баллад. Хиты прозвучат в инструментальных версиях в исполнении симфонического оркестра, хора и органа в сопровождении светового шоу.



Квартал «Брусницын» приглашает на праздник 11 и 12 ноября, 16+

В этот уик-энд культурный квартал «Брусницын» празднует день рождения купца и благотворителя Николая Брусницына, который и основал бывший завод на Кожевенной линии. В программе — экскурсии по кварталу с урбанистами и знатоками стрит-арта, лекции о моде и экоматериалах, а также логические игры. На некоторые события нужна регистрация, полная программа опубликована в группе «Брусницына» во «ВКонтакте».

musicAeterna играет уникальные «Семь слов» Гайдна 12 ноября, 20:00, 12+

Оркестр и хор musicAeterna вместе с дирижером, экспертом в области старинной музыки Дмитрием Синьковским воскресным вечером в Капелле представят редко исполняемую ораторию Йозефа Гайдна «Семь последних слов нашего Спасителя на кресте». Произведение уникально, потому что оно связывает венский классицизм с южноевропейской католической богослужебной практикой, а сам композитор считал «Семь слов» одним из лучших своих творений.

На выставках Максим Има распускает «Слухи» С 11 ноября, 18+

Уличный художник Максим Има дал волю «Слухам» — именно так называется его новый двухчастный проект. Получилась и выставка, и одновременно исследование о передаче информации и взаимовлиянии. Для «Слухов» Има создал несколько графических изображений, которые он передает следующему участнику проекта, чтобы тот создал оммажи и в свою очередь передал эстафету следующему коллеге-художнику. Первая часть выставки доступна с пятницы в пространстве коворкинга Kazanskaya-Page. 11 ноября куратор Анастасия Пронина проведёт экскурсию по выставочному проекту.

Тейп-искусство добавит яркости До 19 ноября, 18+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В галерее «Свиное рыло» открылась выставка работ Николая Васильева — художника, работающего в стиле тейп-арт. Это значит, что вместо красок он использует скотч. Кроме необычной техники исполнения, будет чему удивиться: организаторы обещают эффектные образы, остроумные сюжеты и плакатность изображений и цвета. Вход на экспозицию свободный.



Дом Радио знакомит с музыкальной звездой XIX века С 10 ноября, 12+ Антон Рубинштейн считается одним из знаковых композиторов второй половины XIX века и создателем системы музыкального образования в России. С его биографией и творчеством теперь знакомят в Доме Радио через выставку «Кажется, я играл один». Отправной точкой и самым исторически ценным наполнением экспозиции стало собрание личных вещей Рубинштейна из частной коллекции. Тематически кураторы разделили пространство на три части: от зала, посвященного XIX веку, где представлена история безумной популярности композитора при жизни, зритель шаг за шагом переходит в пространство «равнодушия» и постепенного забвения.

Театральное «Ленком» Марка Захарова — с лучшим на гастролях 11 ноября, 19:00, 16+

Фото: Александр Стернин / lenkom.ru Поделиться Поделиться





В субботу на сцене Дворца искусств Ленинградской области пройдет показ спектакля московского театра «Ленком» Марка Захарова «Tout paye, или Все оплачено» в режиссуре Ильдара Гилязева. Главный герой спектакля — обеспеченный мсье Александр — так одинок, что готов за деньги нанимать подставных родственников. Вот только однажды всё идёт не по привычному сценарию.

Шостакович и «Крокодил» — в новом спектакле «Цеха» 11 ноября, 19:30, 16+

Фото: cehtheatre.com Поделиться Поделиться





На сцене театра «Цехъ» в эти выходные проходит премьера спектакля-концерта «Сказка про жадность | ШОСТАКОВИЧ». В 1960-е композитор Дмитрий Шостакович создал вокальный цикл из пяти романсов по нелепым и смешным реальным письмам читателей, которые были опубликованы в журнале «Крокодил», и теперь об этом случае решила вспомнить труппа театра. У команды получилась яркая музыкальная и театральная какофония в виде спектакля о том, как в некотором продуктовом магазине появляется жадный крокодил и начинает всех и всё лопать.



ТЮЗ принимает спектакли «Б’АRТ’О» До 11 ноября, 16+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева принимает на своей сцене третий межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АRТ’О». В программе на пятницу среди многих спектаклей — «Демон» по оригиналу Михаила Лермонтова в постановке театра-студии «Горошины», «Ей нет четырнадцати лет» по мотивам «Ромео и Джульетты» от театральной студии «Жираф» и уроки «Актёрской лаборатории». В субботу в 18:00 на сцене пройдёт праздник закрытия фестиваля.



«Легенда» расскажет, что случилось с Машей и медвежьей семьёй 11 ноября, 11:00, 6+

Театр «Легенда» в субботу показывает спектакль для самых маленьких и их родителей. «Три медведя: лесной переполох» — это продолжение сказки, которая оставила множество вопросов без ответов. В нём ребята узнают, как Маша решает вернуться к медведям и извиниться за то, что ворвалась в их дом. Главный вопрос — сможет ли семья так легко простить девочку?



В Александринке — цифровой «Евгений Онегин» 11 ноября, 19:00, 12 ноября, 18:00, 12+

Одно из главных событий фестиваля «Чайковский. Перезагрузка» на Основной сцене Александринского театра — показ цифровой версии оперы «Евгений Онегин». Новые технологии и решения полнее воссоздадут романтическую атмосферу начала XIX столетия — времени, когда создавался пушкинский роман в стихах.

«Князь Игорь» покажет Древнюю Русь в Мариинском театре 12 ноября, 12:00 и 19:00, 12+

Ко дню рождения композитора Александра Бородина в Мариинском театре дважды показывают оперу «Князь Игорь», которая не так часто появляется в репертуаре. Своё самое масштабное произведение Бородин писал восемнадцать лет, сам адаптировал «Слово о полку Игореве», почти одновременно сочиняя музыкальный и поэтический текст, и насыщал мелодию русскими интонациями и восточными мотивами. Каждый спектакль пройдёт своим составом, оба — на исторической сцене.



Узнать новое Лекции о науке — на «Открытой лабораторной» 11 ноября, 12:00, 12+

В субботу по всей стране проходит массовая просветительская акция «Открытая лабораторная»: в Петербурге лекции и активности для любителей науки проведут в Информационном центре по атомной энергии, в Высшей школе экономики и в ИТМО, в «Точке кипения», многих библиотеках и на базе домов культуры. Участников ждут разговоры о прикладной биологии и достижениях космонавтики, чёрных дырах и бессмертии. Ссылки на бесплатную регистрацию — на странице акции во «ВКонтакте».

Юмор Достоевского прозвучит в «Охте-8» 11 ноября, 18:00, 12+

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В библиотеке «Охта-8» знакомят с непривычной — юмористической — стороной творчества Достоевского и устраивают театрализованное чтение «Острый. Едкий. Чудаковатый». В программе вечера — театрализованное чтение фрагментов повестей и рассказов «Двойник», «Господин Прохарчин», «Село Степанчиково…» и других произведений, а также лекция филолога Ивана Чернышова о том, над чем, почему и как смеётся Достоевский.

Локальные мастера раскрывают секреты на большом Маркете 11 и 12 ноября, 16+

Изделия из камней, керамики, тканей, авторская косметика и дизайнерские украшения стали товарами «Маркета на Неве» в «Севкабель Порту». Участники встречи готовы не только продавать сделанное своими руками, но и делиться опытом: в социальных сетях организаторы предлагают всем желающим записаться на уроки по искусству абсолютно разных направлений.

Эрмитаж знакомит с миром Востока 10–12 ноября, 12+

Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





Государственный Эрмитаж запустил марафон лекций «PROВОСТОК. Восточные собрания Эрмитажа», в дни которого хранители будут рассказывать о Древнем Египте, китайской живописи, древней Индии, культуре Византии и античной письменности, на примерах самых ценных и необычных экспонатов музейной коллекции. Расписание всех встреч опубликовано на официальном сайте.

Послушать музыку

PALK констатирует: «Снова осень» 10 ноября, 20:00, 16+

Фото: афиша концерта / vk.com/palcband Поделиться Поделиться





В клубе «Сердце» (по его новому адресу) пятничным вечером выступает певица PALK, она же — Тая Пальцева. Петербургским концертом она открывает тур в поддержку мини-альбома «Снова осень», который вышел месяц назад. Широкой публике девушка, пишущая харизматичный инди-рок, скорее всего, известна благодаря завирусившемуся треку «Тараканы», который в своё время покорил социальные сети.



Паша Техник — в клубе VNVNC с большим альбомом 10 ноября, 18+

Фото: фрагмент афиши концерта / vk.com/kunteynir_alive Поделиться Поделиться





Икона рэп-андеграунда Паша Техник возвращается с новым альбомом и в пятницу даёт концерт в клубе VNVNC. Новинкой стала большая пластинка «Что-то с чем-то» аж с свежими 16-ю треками.

Джаз и перформансы — на Jazz M 10–12 ноября, 6+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Новая сцена Александринки на выходных устраивает ноябрьский джаз-уик-энд. За три дня в программе Jazz M прозвучат камерный оркестр Андрея Красильникова с петербургской премьерой альбома Bloodу Belly Comb Jelly, LIVE TECHNO DRUMS от учёного и перкуссиониста Алексея Бобровского. На сцене пройдет концерт представителей нового поколения современного российского джаза трио Михаила Марышева и аудиовизуальный «Noiseroom: индастриал», отсылающий к традиции авангарда. Несколько раз горожане смогут стать наблюдателями перформансов танцевальной студии центра «Антон тут рядом». Автор идеи и хореограф Алевтина Грунтовская так формулирует их посыл: «Инклюзивный перформанс — процесс движения от скрытого и тайного к заметной форме, возможно, даже поэтической».

В прокате Фильмы с Сухоруковым — на экране «Авроры» 10 и 11 ноября, 16+



В эту пятницу народный артист России, звезда фильмов Алексея Балабанова Виктор Сухоруков отмечает день рождения, и в честь этого кинотеатр «Аврора» устраивает ретроспективу картин с его участием. 10 ноября на экране в 19:30 «счастливые дни» (16+), а 11 ноября в афише — «Про уродов и людей» (16+).



Лидер Каннского фестиваля уже в кино С 9 ноября, 18+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





На экраны выходит драма «Как заниматься сексом» от Молли Мэннинг, завоевавшая Гран-при программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Главные героини, которые только недавно окончили школу, решают провести незабываемое лето в поездке и насладиться полной свободой. Вот только всё идёт не по плану, и зрители увидят небанальную историю о взрослении и двойственности интимной жизни и культуры согласия.

Магический реализм и пришельцы раскроются в «Чувстве Анны» С 9 ноября, 18+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





На экранах — «Чувства Анны». По сюжету простая работница пермской шоколадной фабрики вдруг начинает слышать голоса внеземных цивилизаций, предупреждающие, что человечество находится в смертельной опасности. Всё это оказывается правдой, и женщина становится знаменитостью. Режиссер и сценарист картины Анна Меликян утверждает, что лента выполнена в жанре магического реализма. Главную роль исполнила Анна Михалкова, а музыку к ленте написала группа Shortparis. Более подробно о «Чувствах Анны» читайте в рецензии «Фонтанки».

«Синдром» — страх после катастрофы С 9 ноября, 16+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В прокат выходит картина «Синдром» о паре, которая пытается вернуться к нормальной жизни после аварии. Главные роли играют Оксана Акиньшина («Стиляги») и Кирилл Кяро («Эпидемия»). Героиня Акиньшиной пытается понять, почему её муж внезапно стал казаться ей идеальным. Чувство нереальности происходящего постепенно перерастает у женщины в паранойю.

Юра Борисов — в проекте «Год рождения» С 9 ноября, 18+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Анастасия Талызина и Юра Борисов, уже работавшие вместе над картиной «Кентавр», вновь появляются на больших экранах, на этот раз в фильме «Год рождения». В центре внимания — герой, который мечтает устроить музыкальный фестиваль в своём родном городе и фанатеет от рока. Внезапная любовь и беременность подруги вмешиваются его планы.



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

