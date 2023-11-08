    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, южн

    755мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.05eur98.32

    В театре «Цехъ» представят спектакль по романсам Шостаковича, написанным на основе писем читателей в журнал «Крокодил»

    1743
    обсудить

    11 ноября на сцене театра «Цехъ» пройдет премьера спектакля-концерта «Сказка про жадность | ШОСТАКОВИЧ». Режиссер спектакля пожелал остаться неизвестным.

    Фото: cehtheatre.com
    ПоделитьсяПоделиться

    В 1960-е знаменитый композитор Дмитрий Шостакович создал вокальный цикл из пяти романсов по нелепым и смешным реальным письмам читателей, которые были опубликованы в журнале «Крокодил», и открыл публике свой дар музыкального сатирика.

    В театре «Цехъ» решили обратиться к этому незаслуженно забытому произведению и поставить спектакль о том, как в некотором продуктовом магазине появляется жадный крокодил и начинает всех и всё лопать. Музыкальную и театральную какофонию, которая является одним из принципов спектакля, дополнят «Краденое солнце» Чуковского, сказка «Золотая антилопа» и «Бесы» Достоевского.

    В основе спектакля-концерта, наряду с циклом Шостаковича, также произведения, специально написанные для «Сказки про жадность», — русские колыбайки — музыкальные загадки, лавирующие между тональностью и додекафонией. Композитор Андрей Пирог.

    В спектакле участвуют Иван Решетняк, Анастасия Стебнева, Андрей Пирог, Юлия Пирог, Роман Прудников.

    16+

    Полина Никитина

    Фото: cehtheatre.com

    По теме

    Дмитрий Шостакович
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close