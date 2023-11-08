В театре «Цехъ» представят спектакль по романсам Шостаковича, написанным на основе писем читателей в журнал «Крокодил»

11 ноября на сцене театра «Цехъ» пройдет премьера спектакля-концерта «Сказка про жадность | ШОСТАКОВИЧ». Режиссер спектакля пожелал остаться неизвестным.
В 1960-е знаменитый композитор Дмитрий Шостакович создал вокальный цикл из пяти романсов по нелепым и смешным реальным письмам читателей, которые были опубликованы в журнале «Крокодил», и открыл публике свой дар музыкального сатирика.
В театре «Цехъ» решили обратиться к этому незаслуженно забытому произведению и поставить спектакль о том, как в некотором продуктовом магазине появляется жадный крокодил и начинает всех и всё лопать. Музыкальную и театральную какофонию, которая является одним из принципов спектакля, дополнят «Краденое солнце» Чуковского, сказка «Золотая антилопа» и «Бесы» Достоевского.
В основе спектакля-концерта, наряду с циклом Шостаковича, также произведения, специально написанные для «Сказки про жадность», — русские колыбайки — музыкальные загадки, лавирующие между тональностью и додекафонией. Композитор Андрей Пирог.
В спектакле участвуют Иван Решетняк, Анастасия Стебнева, Андрей Пирог, Юлия Пирог, Роман Прудников.
16+
Полина Никитина