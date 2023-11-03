Певица PALC сыграет в Петербурге новые осенние песни

Певица PALC имеет за плечами интересную творческую биографию — от фита с иноагентом Моргенштерном* до хайпа в «Тик-Токе» — но при этом нельзя сказать, что Тая Пальцева как-то невероятно популярна. Нет, она определенно завоевала свою аудиторию, но мы верим, что все большие победы PALC еще впереди. 10 ноября певица выступит в клубе «Сердце» ( 16+ ).

Фото: афиша концерта, vk.com / palcband Поделиться Поделиться





Концертами в двух российских столицах PALC открывает свой тур в поддержку мини-альбома «Снова осень», который вышел месяц назад. Но вы, скорее всего, знаете Таю Пальцеву благодаря хиту «Тараканы», который одно время звучал из каждого смартфона: именно так о PALC узнали массы — из соцсетей, а не из вышедшего в 2019 году фита с Моргенштерном*. Скандальный хитмейкер в то время еще только пробовал почву, а до прорывной «Легендарной пыли» ему оставался еще примерно год.



Но дороги артистов разошлись — пока Алишер* соревновался сам с собой, складируя миллионы, PALC работала в своем стиле, сочиняя харизматичный инди-рок с выразительным речитативом, где сплетаются и смыслы, и сарказм, и сатира, и много чего еще. Вышедший в 2022 году альбом «Вижу» привлек внимание множества музыкальных критиков и тем самым заставил общественность смотреть на PALC как на певицу-интеллектуалку, под песни которой можно не только потанцевать, но и подумать.



Так что расслушайте стихи, выучите припевы и идите на концерт — несмотря на название, новый альбом очень веселый, поэтому хандрить не придется.

*Алишер Моргенштерн* внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

