    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 1

    3 м/с, ю-в

    756мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.04eur99.01

    Певица PALC сыграет в Петербурге новые осенние песни

    889
    обсудить

    Певица PALC имеет за плечами интересную творческую биографию — от фита с иноагентом Моргенштерном* до хайпа в «Тик-Токе» — но при этом нельзя сказать, что Тая Пальцева как-то невероятно популярна. Нет, она определенно завоевала свою аудиторию, но мы верим, что все большие победы PALC еще впереди. 10 ноября певица выступит в клубе «Сердце» (16+).

    Фото: афиша концерта, vk.com / palcband
    ПоделитьсяПоделиться

    Концертами в двух российских столицах PALC открывает свой тур в поддержку мини-альбома «Снова осень», который вышел месяц назад. Но вы, скорее всего, знаете Таю Пальцеву благодаря хиту «Тараканы», который одно время звучал из каждого смартфона: именно так о PALC узнали массы — из соцсетей, а не из вышедшего в 2019 году фита с Моргенштерном*. Скандальный хитмейкер в то время еще только пробовал почву, а до прорывной «Легендарной пыли» ему оставался еще примерно год.

    Но дороги артистов разошлись — пока Алишер* соревновался сам с собой, складируя миллионы, PALC работала в своем стиле, сочиняя харизматичный инди-рок с выразительным речитативом, где сплетаются и смыслы, и сарказм, и сатира, и много чего еще. Вышедший в 2022 году альбом «Вижу» привлек внимание множества музыкальных критиков и тем самым заставил общественность смотреть на PALC как на певицу-интеллектуалку, под песни которой можно не только потанцевать, но и подумать.

    Так что расслушайте стихи, выучите припевы и идите на концерт — несмотря на название, новый альбом очень веселый, поэтому хандрить не придется.

    *Алишер Моргенштерн* внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: афиша концерта, vk.com / palcband

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close