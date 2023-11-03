В прокате — комедия о мечтах и взрослой жизни от создателя «Тряпичного союза»

9 ноября на российские экраны выходит фильм «Год рождения». В центре сюжета — мечтатель Филипп, который горит желанием устроить самый большой музыкальный фестиваль в своем родном городке Металлогорске. Его кумир — легендарный рокер по прозвищу «Сопля», лидер группы «Яичный свет». Но внезапная любовь, а затем и беременность подруги смешивают планы Филиппа. И когда приходится выбирать, взрослая жизнь или мечты — в Металлогорске начинают происходить настоящие чудеса.
В роли Филиппа выступил Эльдар Калимулин («Калашников», «Химера»). В других ролях снялись Анастасия Талызина и Юра Борисов, уже работавшие вместе над картиной «Кентавр».
Режиссер фильма — Михаил Местецкий, известный своими работами в качестве сценариста («СуперБобровы», «Легенда №17», «Хороший мальчик») и режиссера драмеди «Тряпичный союз».
«Год рождения» был впервые представлен на фестивале «Маяк» в Геленджике, где был награжден призом за лучшую мужскую роль, а затем на фестивале «Послание к Человеку» в Санкт-Петербурге.
16+
Матвей Пирогов