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    В прокате — комедия о мечтах и взрослой жизни от создателя «Тряпичного союза»

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    Фото: кадр из фильма
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    9 ноября на российские экраны выходит фильм «Год рождения». В центре сюжета — мечтатель Филипп, который горит желанием устроить самый большой музыкальный фестиваль в своем родном городке Металлогорске. Его кумир — легендарный рокер по прозвищу «Сопля», лидер группы «Яичный свет». Но внезапная любовь, а затем и беременность подруги смешивают планы Филиппа. И когда приходится выбирать, взрослая жизнь или мечты — в Металлогорске начинают происходить настоящие чудеса.

    В роли Филиппа выступил Эльдар Калимулин («Калашников», «Химера»). В других ролях снялись Анастасия Талызина и Юра Борисов, уже работавшие вместе над картиной «Кентавр».

    Режиссер фильма — Михаил Местецкий, известный своими работами в качестве сценариста («СуперБобровы», «Легенда №17», «Хороший мальчик») и режиссера драмеди «Тряпичный союз».

    «Год рождения» был впервые представлен на фестивале «Маяк» в Геленджике, где был награжден призом за лучшую мужскую роль, а затем на фестивале «Послание к Человеку» в Санкт-Петербурге.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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