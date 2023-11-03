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    В кинотеатрах покажут триллер с Оксаной Акиньшиной и Кириллом Кяро о паранойе в семейной жизни

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    9 ноября в прокат выходит картина «Синдром». В центре сюжета — супруги Маша и Кирилл. После страшной аварии Маша узнает, что получила повреждения головы, тогда как муж отделался переломом руки. Пара пытается вернуться к нормальной жизни. Но Машу беспокоят перемены, произошедшие с мужем: он делается неестественно, пугающе идеальным, отчего женщине кажется, что происходящее с ней — не реально. Подозрения перерастают в настоящую паранойю…

    Главные роли играют Оксана Акиньшина («Стиляги») и Кирилл Кяро («Эпидемия»). Режиссер фильма — Антон Борматов, создавший ленты «Околофутбола» и «Чужая». Над сценарием вместе с ним работала Ирина Накарякова («Спроси Марту», «Территория»). По мнению продюсера Вадима Верещагина, «Синдром» — кино, транслирующее универсально понятные всем эмоции, которое обязательно привлечет внимание думающей аудитории.

    16+

    Матвей Пирогов

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    ТриллерКирилл КяроОксана Акиньшина
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