В кинотеатрах покажут триллер с Оксаной Акиньшиной и Кириллом Кяро о паранойе в семейной жизни

9 ноября в прокат выходит картина «Синдром». В центре сюжета — супруги Маша и Кирилл. После страшной аварии Маша узнает, что получила повреждения головы, тогда как муж отделался переломом руки. Пара пытается вернуться к нормальной жизни. Но Машу беспокоят перемены, произошедшие с мужем: он делается неестественно, пугающе идеальным, отчего женщине кажется, что происходящее с ней — не реально. Подозрения перерастают в настоящую паранойю…
Главные роли играют Оксана Акиньшина («Стиляги») и Кирилл Кяро («Эпидемия»). Режиссер фильма — Антон Борматов, создавший ленты «Околофутбола» и «Чужая». Над сценарием вместе с ним работала Ирина Накарякова («Спроси Марту», «Территория»). По мнению продюсера Вадима Верещагина, «Синдром» — кино, транслирующее универсально понятные всем эмоции, которое обязательно привлечет внимание думающей аудитории.
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Матвей Пирогов