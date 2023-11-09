На Новой сцене Александринского театра пройдет Фестиваль JAZZ M, в программе — концерты и премьеры альбомов, перформансы и погружение в скрытое

10, 11 и 12 ноября на Новой сцене Александринского театра пройдет Фестиваль JAZZ M. Программа насыщенная: четыре концерта междисциплинарных художников и исполнителей, которые занимаются авангардной электроникой, импров-джазом, видео-артом и пластическими практиками, два концерта в Чёрном зале вне жанров, перформанс «Скрытое» от танцевальной труппы «Антон тут рядом», медиации на Новой сцене и аудиовизуальный концерт «Noiseroom: индастриал».



JAZZ M x NOISEROOM Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Темой открывающего фестиваль концерта 10 ноября стал жанр «индастриал». В большом зале Новой сцены будут исполнены три перформанса от междисциплинарных художников и музыкантов, среди участников: российско-голландский индастриал дуэт Razmotchiki Katushek и петербургский видеохудожник Юрий Элик; SymphoCat, Dmitry Lu, Thiasos Butoh и Олег Потий с коллективным аудиовизуальным перформансом «6’33»; Андрей Поповский, Владимир Лучанский и Кристине Казарян с пространственным звуковым перформансом «негромко». Начало концерта в 19:00. 16+



11 ноября в 12:00 и 12 ноября в 13:00 на Новой сцене пройдут медиации, соединяющие экскурсию, променад и диалог гостей и медиатора. Вместе с куратором Наташей Агаповой вы погрузитесь в прошлое и настоящее нашей площадки, спуститесь под сцену, заглянете в репетиционные помещения и пройдёте теми маршрутами, которые обычно скрыты от зрителя, и заодно ближе познакомитесь с творчеством и идеями Всеволода Мейерхольда, чье имя с августа 2022 года носит площадка. 12+



Медиации НС Фото: Александр Шаров, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





11 ноября в 18:30 в Фойе Новой сцены танцевальная труппа «Антон тут рядом» покажет премьеру «передвижного» перформанса «Скрытое». Автор идеи и хореограф Алевтина Грунтовская так формулирует его посыл: «Инклюзивный перформанс — процесс движения от скрытого и тайного к заметной форме, возможно, даже поэтической». По ее словам, участники постоянно будут находиться в движении, а также важным здесь становится «заигрывание с идеей биомеханики Всеволода Мейерхольда, с идеей участия ритма, механики, дисциплины, формы и — при этом — обращение к поэзии». Вход свободный, по регистрации, 16+

11 ноября в 19:00 на Новой сцене камерный оркестр Андрея Красильникова сыграет петербургскую премьеру альбома «Blood Belly Comb Jelly», вышедшего в конце сентября. К квартету (Андрей Красильников — саксофоны, Алексей Беккер — рояль, Николай Затолочный — контрабас, Михаил Фотченков — барабаны) присоединятся десять духовых инструментов: флейты и кларнеты различных размеров, флюгельгорны, тромбон и туба — и музыка с ними зазвучит совсем по-другому.16+

В этот же день в 20:00 в Чёрном зале состоится концерт «LIVE TECHNO DRUMS» перкуссиониста Алексея Бобровского, который сыграет на ударной установке, состоящей из двух десятков барабанов и тарелок. Визуальные образы в режиме live будет создавать медиахудожница TANYAMIST. 16+



LIVE TECHNO DRUMS Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Завершит первый день фестиваля в 21:00 трио Игоря Яковенко с петербургской премьерой альбома «Hyperfocus», выпущенного в апреле 2023. 16+

Второй день JAZZ M 12 ноября открывает в 19:00 концерт представителей нового поколения современного российского джаза трио Михаила Марышева. В программе — авторские композиции и музыка с Live-альбома «Live at JFC». 16+

В 20:00 в Чёрном зале соберутся — впервые в таком составе — Вячеслав Гайворонский, Николай Рубанов и Трио ГУДДРОН (Константин Оганов, Кирилл Клюшин, Михаил Кулешин). Музыканты сыграют особенную программу импровизационной музыки — от авангарда и контемпорари до ритмичного нео-джаза и композиционного импров. 16+



Завершит фестиваль в 21:00 квинтет Дмитрия Мосьпана с программой «Мотивация», состоящей из композиций из его будущего альбома. 16+



Rainy Days — звукозаписывающий лейбл, основанный в 2018 году и выпустивший с тех пор около двадцати альбомов, один из них получил номинацию на «Грэмми». На Новой сцене проходили фестивали от Rainy Days в 2018 и в 2021 годах. Подробности и расписание фестиваля на сайте.

