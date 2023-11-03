Скандальный рэпер Паша Техник представит в Петербурге свой новый альбом

Икона рэп-андеграунда Паша Техник возвращается с новым альбомом. Событие, несомненно, хорошее, особенно если учесть, что сам Техник чаще всего мелькал в СМИ с новостями об очередном наркотическом или пьяном загуле. Артист приедет в Петербург 10 ноября, чтобы исполнить новые композиции в клубе VNVNC (
«Что-то с чем-то» — огромный альбом из 16 треков, одни названия которых дорогого стоят: «Я люблю кататься на велике», «Писий», «Аморальный грабеж», «Новая эротика» и так далее. Несмотря на сомнительный образ жизни, Техник на редкость плодовитый автор — только за этот год он выпустил несколько синглов и мини-альбом CHANDA, а в
«Этот рэп я записал без гемора», — читает Техник в первом же треке «(Хорошо) кормят» и в это сразу верится. Всё-таки Пашу Техника любят не за его невероятное творчество (хотя и за это тоже), а за бесконечную харизму, поразительную остроту ума и целеустремленность — несмотря на систематические поражения, рэпер продолжает бороться с вредными привычками. Всем бы такое упорство!
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»