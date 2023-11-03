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    Скандальный рэпер Паша Техник представит в Петербурге свой новый альбом

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    Икона рэп-андеграунда Паша Техник возвращается с новым альбомом. Событие, несомненно, хорошее, особенно если учесть, что сам Техник чаще всего мелькал в СМИ с новостями об очередном наркотическом или пьяном загуле. Артист приедет в Петербург 10 ноября, чтобы исполнить новые композиции в клубе VNVNC (18+).

    Фото: фрагмент афиши концерта, vk.com / kunteynir_alive
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    «Что-то с чем-то» — огромный альбом из 16 треков, одни названия которых дорогого стоят: «Я люблю кататься на велике», «Писий», «Аморальный грабеж», «Новая эротика» и так далее. Несмотря на сомнительный образ жизни, Техник на редкость плодовитый автор — только за этот год он выпустил несколько синглов и мини-альбом CHANDA, а в 2022-м у Паши выходил полноформатник «Порядочный», причем тоже довольно большой — на 13 треков.

    «Этот рэп я записал без гемора», — читает Техник в первом же треке «(Хорошо) кормят» и в это сразу верится. Всё-таки Пашу Техника любят не за его невероятное творчество (хотя и за это тоже), а за бесконечную харизму, поразительную остроту ума и целеустремленность — несмотря на систематические поражения, рэпер продолжает бороться с вредными привычками. Всем бы такое упорство!

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: фрагмент афиши концерта, vk.com / kunteynir_alive

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