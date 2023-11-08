В галерее «Свиное рыло» открылась выставка Николая Васильева, работающего в технике «тейп-арт»

Организаторы напоминают, что Васильев — директор галереи и единственный в России представитель направления «тейп-арт», который использует в качестве живописного средства скотч (клейкую ленту, а не то, что вы могли подумать). Вход свободный.
Название «Пёстрая лента» отсылает к рассказу Артура Конан Дойла, а заодно — к одной из культовых серий советской экранизации «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» с Василием Ливановым и Виталием Соломиным. Но не бойтесь, никакого историзма в галерее на Фонтанке не будет: «лента» в случае Васильева — клейкая, он, как сообщают организаторы выставки, освоил яркую живопись в редкой технике и стал неповторимым тейп-артистом.
Кроме необычной техники обещают эффектные образы и остроумные сюжеты — вас ждёт некоторая плакатность изображений и цвета, напоминающие «африканскую» выставку в ЦВЗ «Манеж».
Выставка работ Николая Васильева пройдёт в галерее «Свиное рыло» на Фонтанке с 8 по 19 ноября 2023. 18+