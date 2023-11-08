    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, ю-з

    753мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.42eur98.79

    Куда пойдем сегодня

    В галерее «Свиное рыло» открылась выставка Николая Васильева, работающего в технике «тейп-арт»

    178
    обсудить

    Организаторы напоминают, что Васильев — директор галереи и единственный в России представитель направления «тейп-арт», который использует в качестве живописного средства скотч (клейкую ленту, а не то, что вы могли подумать). Вход свободный.

    Фото: предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    Название «Пёстрая лента» отсылает к рассказу Артура Конан Дойла, а заодно — к одной из культовых серий советской экранизации «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» с Василием Ливановым и Виталием Соломиным. Но не бойтесь, никакого историзма в галерее на Фонтанке не будет: «лента» в случае Васильева — клейкая, он, как сообщают организаторы выставки, освоил яркую живопись в редкой технике и стал неповторимым тейп-артистом.

    Кроме необычной техники обещают эффектные образы и остроумные сюжеты — вас ждёт некоторая плакатность изображений и цвета, напоминающие «африканскую» выставку в ЦВЗ «Манеж».

    ПоделитьсяПоделиться

    Выставка работ Николая Васильева пройдёт в галерее «Свиное рыло» на Фонтанке с 8 по 19 ноября 2023. 18+

    Фото: предоставлено организаторами

    По теме

    Куда сходить бесплатно
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close