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    Драма «Как заниматься сексом», взявшая приз в Канне, выходит в прокат

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    Фото: кадр из фильма
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    9 ноября на экраны выходит драма «Как заниматься сексом». Сюжет вращается вокруг трех подруг из Лондона, которые отправляются провести каникулы на Крите. Они только что окончили школу, и главное для них — веселье, свидания с парнями и вечеринки до рассвета. Это лето должно стать лучшим в их жизни. Однако события разворачиваются иным чередом.

    Для режиссера Молли Мэннинг Уокер эта картина — полнометражный дебют. В фильме сыграли актрисы Миа Маккенна-Брюс («Доводы рассудка»), Лара Пик («Как разговаривать с девушками на вечеринках») и актер Сэмюэл Боттомли («Тираннозавр»).

    Премьера фильма прошла на Каннском фестивале в мае этого года, в рамках второй по важности программы «Особый взгляд»,— где завоевала Гран-при. Она также взяла основные призы на международных кинофестивалях в Афинах и в Вальядолиде. Критика также обласкала картину, назвав её мощным дебютом, а также отрезвляющей историей о взрослении и дружбе.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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