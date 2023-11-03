Драма «Как заниматься сексом», взявшая приз в Канне, выходит в прокат

9 ноября на экраны выходит драма «Как заниматься сексом». Сюжет вращается вокруг трех подруг из Лондона, которые отправляются провести каникулы на Крите. Они только что окончили школу, и главное для них — веселье, свидания с парнями и вечеринки до рассвета. Это лето должно стать лучшим в их жизни. Однако события разворачиваются иным чередом.
Для режиссера Молли Мэннинг Уокер эта картина — полнометражный дебют. В фильме сыграли актрисы Миа Маккенна-Брюс («Доводы рассудка»), Лара Пик («Как разговаривать с девушками на вечеринках») и актер Сэмюэл Боттомли («Тираннозавр»).
Премьера фильма прошла на Каннском фестивале в мае этого года, в рамках второй по важности программы «Особый взгляд»,— где завоевала Гран-при. Она также взяла основные призы на международных кинофестивалях в Афинах и в Вальядолиде. Критика также обласкала картину, назвав её мощным дебютом, а также отрезвляющей историей о взрослении и дружбе.
18+
Матвей Пирогов