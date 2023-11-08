Библиотека Маяковского приглашает познакомиться с Достоевским-юмористом

11 ноября с 18:00 до 20:00 в отделе библиотеки Охта-8 пройдет театрализованное чтение «Острый, едкий, чудаковатый. Юмор Достоевского».
Библиотека Маяковского уже третий год подряд готовит для петербуржцев мероприятия, посвященные биографии и творчеству Федора Достоевского. В этот раз библиотека предлагает обратиться к менее известной стороне творчества Достоевского и узнать, что «мрачный и угрюмый моралист» обладал в то же время потрясающим чувством юмора и написал немало подлинно комических сцен.
В программе вечера театрализованное чтение фрагментов повестей и рассказов «Двойник», «Господин Прохарчин», «Село Степанчиково…» и других произведений, а также лекция филолога Ивана Чернышова о том, над чем, почему и как смеётся Достоевский.
Событие пройдет в филиале библиотеки Маяковского Охта-8 по адресу: Большеохтинский пр., 8, цокольный этаж (лекторий). Вход свободный, но необходима регистрация.
Напомним, что в начале октября библиотека Маяковского провела однодневный фестиваль, посвященный Владимиру Маяковскому.
16+
Полина Никитина