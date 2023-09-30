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    Библиотека Маяковского проведет однодневный фестиваль в честь Маяковского

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    Однодневный фестиваль «Маяковский. Сцена» будет проходить 1 октября с 12:00 до 17:00 во дворе Маяковки.

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    Зрителей ждут иммерсивные «Театральные эпизоды», посвященные жизни и творчеству поэта. Также все желающие будут иметь возможность попасть в кино-зону и в художественную мастерскую, где можно будет повторить один из плакатов «Окна РОСТА», а также послушать письма Лили Брик и Маяковского друг другу.

    Над «Театральными эпизодами» работали режиссер Екатерина Шихова и художник-постановщик Кристина Вербицкая. Исполнителями выступили Андрей Чулков, Иван Решетняк, Любовь Яковлева, Артём Кисаков, Игорь Астапенко. Вход свободный, 18+.

    Команда «Театральных эпизодов» также подготовила для фестиваля действие «Последнее выступление. Читка». В его основе — публичное выступление Владимира Маяковского, которое состоялось в Институте народного хозяйства им. Плеханова 9 апреля 1930 года, за несколько дней до ухода из жизни. Вход по регистрации, 12+

    О театре и постановках пьес Маяковского, театральности его стихов и жизни расскажет на своей лекции «Театр чистых и нечистых» кандидат искусствоведения, профессор кафедры русского театра в РГИСИ Николай Песочинский. Вход по регистрации, 16+.

    Также во время фестиваля пройдут мастер-классы по сценической речи и жестам немого кино и отборочный городской этап соревнования чтецов «Открой рот».

    Подробнее узнать о программе фестиваля, его локациях и зарегистрироваться можно на его странице на сайте библиотеки Маяковского.

    Полина Никитина

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