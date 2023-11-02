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    Театр «Ленком» привезет в Петербург черную комедию с Дмитрием Певцовым и Андреем Леоновым

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    4 комментария

    11 ноября в 19:00 на сцене Дворца искусств Ленинградской области пройдет показ спектакля московского театра «Ленком» Марка Захарова «Tout paye, или Все оплачено» в режиссуре Ильдара Гилязева. (16+)

    Фото: Александр Стернин, фото с сайта lenkom.ru
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    В основе спектакля одноименная пьеса французского драматурга Ив Жамиака (перевод Е. Бабенко). Ив Жамиак — драматург из 20-го века, начал писать пьесы в плену во время Второй мировой войны. Считается одним из классиков французской коммерческой комедии — спектакли по его пьесам приносят «кассу» театрам. В театре «Ленком» премьера спектакля состоялась в 2004 году, и он стал хитом.

    Главный герой спектакля — обеспеченный мсье Александр — готов за деньги нанимать подставных родственников, чтобы решить проблему своего одиночества. Но как и полагается в комедиях, а тем более комедиях со счастливым концом, всё идет не по плану. Вместо того, чтобы играть роли подставных родственников, люди остаются самими собой — и «контрактные отношения» через черный юмор и абсурдные ситуации превращаются в искреннюю привязанность и близость.

    На петербургских гастролях роли Александра и Машу исполнят Дмитрий Певцов и Андрей Леонов соответственно.

    Гастроли «Ленкома» продолжатся 22, 23 ноября показом легендарного спектакля «Юнона и Авось» и 25, 26 ноября — показом спектакля «Бег».

    Полина Никитина

    Фото: Александр Стернин, фото с сайта lenkom.ru

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    Комментарии 4

    Гость02 Ноя 2023 в 17:47
    Не тянет
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