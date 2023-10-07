Окно в Европу на микропроветривании. Как выглядит исход консульств из Петербурга

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Финны далеко не первые, кто закрыл генконсульство в Петербурге. Представительства зарубежных дипмиссий покидают Петербург на протяжении последних лет. «Фонтанка» собрала три волны исхода иностранных дипломатов из города на Неве. И тех, кто остался, тоже.



Финляндия — одна из последних потерь города на Неве. С 1 октября в Петербурге официально перестало существовать Генеральное консульство Суоми, которое появилось сто лет назад. Решение об отзыве согласия на его деятельность, принятое МИД России, вступило в силу.



Об этом решении МИД объявил 6 июля. Заявлялось, что это ответ на «конфронтационные действия Хельсинки», отмечается в сообщении. Финские власти как раз анонсировали ужесточение режима въезда для россиян.

С тех пор дипмиссия постепенно сворачивала работу. Утром 27 сентября с дома 4 на Преображенской площади были сняты флаги. А за несколько дней до того флаг исчез с резиденции консула Финляндии на улице Чайковского. Таким образом, на территории России осталось лишь одно дипломатическое представительство Финляндии — посольство в Москве.



До этого ушла Швеция. Как писала «Фонтанка», в последний день лета 2023 года завершилась история консульства Королевства Швеции в Петербурге, открытого после долгого перерыва в 1972 году. Флаг и герб пропали со здания на Малой Конюшенной улице в Петербурге 30 августа, заметили петербуржцы. 29 сентября стало известно, что город продает свою долю в АО «Свенска Хюсет», которому оно принадлежит.

В МИД заявили, что решение о закрытии с 1 сентября Генерального консульства Швеции в Петербурге стало ответной мерой на высылку из Гетеборга российских дипломатов.



Ушли и голландцы. С 20 февраля 2023 года в Петербурге закрыто Генеральное консульство Нидерландов. Перед этим страна объявила о высылке российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. А голландским дипломатам, как заявлялось, задержали выдачу виз в Россию.

Предыдущая волна массовых исходов была в прошлом году, после 24 февраля. В тот же день Чехия приостановила работу своих генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге. В первые дни марта 2022 года из Генерального консульства Украины в Петербурге вынесли вещи и технику. Президент Владимир Зеленский заявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с Россией.



1 апреля 2022 года Генеральное консульство Бельгии в Петербурге прекратило работу. С флагштоков здания на набережной реки Мойки, 42, пропали флаги. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что высылка из Бельгии 21 российского дипломата не останется без ответа.

21 апреля 2022 года министерство сообщило о закрытии генконсульств Эстонии, Латвии и Литвы в Петербурге, отозвав у них согласие на деятельность. В качестве причин назвали «принцип взаимности», а также «оказание властями этих стран военной помощи киевскому режиму».



«Руководителям дипмиссий заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями по закрытию российских Генеральных консульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и Канцелярии консульского отдела Посольства России в Эстонии», — заявили в МИД.



Перед этим была волна исхода англоговорящих стран. Еще в 2018 году МИД распорядился закрыть генконсульство США в Петербурге. Город выбирали в интернет-голосовании. Это был ответ на высылку 60 российских дипломатов и закрытие одного из представительств РФ в США. А после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери закрылось и британское консульство.



Но сказать, что никого не осталось, все же нельзя. В Петербурге остаются работать диппредставительства более трех десятков стран, в том числе европейских. В городе на Неве можно найти миссии Германии, Швейцарии, Словакии, Венгрии, Румынии, Польши, Испании, Италии, Мальты, Словении, Франции и Норвегии. Без эксцессов продолжают работать представительства стран СНГ, Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Белоруссии. Работают представительства Китая, Японии, Кореи, Таиланда, Филиппин, Бангладеш, Индии, Турции и других.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

