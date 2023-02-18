В Петербурге закрывается Генконсульство Нидерландов. Страна высылает российских дипломатов

С 20 февраля в Петербурге будет закрыто Генеральное консульство Нидерландов. Посольство в Москве продолжит работу. Об этом сообщил 18 февраля министр иностранных дел страны Вопке Хукстра, его слова передает Нидерландская радиовещательная корпорация.



Также страна высылает российских дипломатов, обвиняя их в шпионаже: по мнению министра, «Россия не перестает тайно размещать сотрудников разведки в качестве дипломатов». Уехать должны будут около десяти сотрудников российского посольства, в течение двух недель. Это позволит восстановить паритет между числом сотрудников в посольстве России в Гааге и в посольстве Нидерландов в Москве. Говоря о закрытии генконсульства в Петербурге, министр заявил, что Россия задерживает выдачу виз голландским дипломатам.