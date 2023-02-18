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    В Петербурге закрывается Генконсульство Нидерландов. Страна высылает российских дипломатов

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    С 20 февраля в Петербурге будет закрыто Генеральное консульство Нидерландов. Посольство в Москве продолжит работу. Об этом сообщил 18 февраля министр иностранных дел страны Вопке Хукстра, его слова передает Нидерландская радиовещательная корпорация.

    Также страна высылает российских дипломатов, обвиняя их в шпионаже: по мнению министра, «Россия не перестает тайно размещать сотрудников разведки в качестве дипломатов». Уехать должны будут около десяти сотрудников российского посольства, в течение двух недель. Это позволит восстановить паритет между числом сотрудников в посольстве России в Гааге и в посольстве Нидерландов в Москве. Говоря о закрытии генконсульства в Петербурге, министр заявил, что Россия задерживает выдачу виз голландским дипломатам.

    Это не первая высылка российских дипломатов из Нидерландов. Годом ранее страну покинули 17 сотрудников. После этого в стране оставалось 58 аккредитованных дипломатов из России.

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    Комментарии 27

    26586993718 Фев 2023 в 22:08
    Занавес!
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