Смольный хочет выставить на продажу долю в консульстве Швеции и часть Бадаевских складов

Власти Петербурга хотят включить в программу приватизации на 2023 год долю в АО «Свенска Хюсет», которому принадлежит здание, в котором ранее располагалось консульство Швеции.
Как говорится в проект постановления правительства, опубликованном 29 сентября на портале антикоррупционной экспертизы, Петербургу принадлежит 784 830 обыкновенных акций, что составляет 15% от уставного капитала АО. Исходя из оценки чистых АО (309 млн рублей), стоимость пакета оценена в 46,4 млн рублей.
В прошлый раз Смольный хотел продать долю в задании шведского консульства на углу Шведского переулка и Малой Конюшенной улицы в 2019 году, но отказался от этой идеи. Консульство Швеции покинуло здание летом 2023 года.
При этом АО «Свенска Хюсет» на 36% принадлежит правительству Швеции, а контрольный пакет и управление — в руках шведского инвестхолдинга Claesson & Anderzén AB.
Также власти Северной столицы хотят продать принадлежащее ему здание, являющееся частью Бадаевских складов (Киевская ул., д. 5, литера ФБ). Двухэтажное строение площадью 5 285,8 кв. м 1952 года постройки сейчас не используется и объектом культурного наследия не является. По итогам торгов Смольный рассчитывает выручить как минимум 70 млн рублей. «К расчетам принято значение по нижнему порогу интервала рыночной стоимости имущества ввиду отсутствия актуальных данных о технико-экономических параметрах здания», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что холдинг «Эталон» готовит под застройку жильём территорию Бадаевских складов между улицами Киевской, Булавского и Черниговской.