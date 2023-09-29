Смольный хочет выставить на продажу долю в консульстве Швеции и часть Бадаевских складов

Власти Петербурга хотят включить в программу приватизации на 2023 год долю в АО «Свенска Хюсет», которому принадлежит здание, в котором ранее располагалось консульство Швеции.



Как говорится в проект постановления правительства, опубликованном 29 сентября на портале антикоррупционной экспертизы, Петербургу принадлежит 784 830 обыкновенных акций, что составляет 15% от уставного капитала АО. Исходя из оценки чистых АО (309 млн рублей), стоимость пакета оценена в 46,4 млн рублей.

В прошлый раз Смольный хотел продать долю в задании шведского консульства на углу Шведского переулка и Малой Конюшенной улицы в 2019 году, но отказался от этой идеи. Консульство Швеции покинуло здание летом 2023 года.