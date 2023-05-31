«Вот прямо так и напишите». Что думает шведский бизнес о закрытии консульства в Петербурге

Фото: ANATOLY MALTSEV / EPA / ТАСС Поделиться Поделиться





Последний день лета 2023 года завершит историю работы в Петербурге консульства Королевства Швеции. Открытое после долгого перерыва в 1972 году оно выполнило свою миссию по открытию России окна в Европу, а теперь его нужность ставят под вопросы даже петербургские шведы.



Решение о закрытии с 1 сентября генерального консульства Швеции в Петербурге стало ответной мерой на высылку из Гетеборга российских дипломатов. За последние годы активность шведского бизнеса и некоммерческих организаций спала настолько, что «Фонтанке» не удалось отыскать ни одного шведа, который бы пожалел о закрытии.



«Если честно, то нам это по барабану», — попросил его процитировать именно так Ларс Микаэль Манн. С 2012 года он возглавлял «Сведцентр», продвигающий в Петербурге шведскую культуру. В беседе с «Фонтанкой» Ларс Микаэль Манн высказал ряд претензий к своим дипломатам, которые в целом сводились к тому, то они, на его взгляд, вообще ничем не занимались, получая хорошие даже по шведским меркам зарплаты, а при этом «только пили красное вино». Оказывать же помощь попавшим в беду в Петербурге шведам у них времени якобы не находилось, и это делали либо частные лица, либо посольство в Москве, вспоминает Ларс Микаэль Манн.



Большинство культурных мероприятий на шведскую тему проводили частные организации, вспоминает он. То же, что делалось сотрудниками консульства, имело очень маленький эффект, а главное, почти всегда не имело никакого продолжения и делалось максимум два-три раза, как, например, празднование Рождества в «Шведском уголке» или книжные встречи совместно с городскими библиотеками.

Опровергнуть эти горькие слова оказалось некому. В ответ на просьбу «Фонтанки» рассказать об успехах межкультурного обмена дежурный сотрудник консульства мягко, но уверенно сообщил, что общаться по этому поводу с журналистами на данном временном промежутке никто не будет.



Но, разумеется, говорить, что шведское консульство совсем ничего не делало в городе (шведские визы действительно давали в Москве), было бы несправедливо. К примеру, дипломаты участвовали в 2015 году в открытии памятной доски Людвигу Нобелю. Еще раньше — открывали мемориал на месте шведской крепости Ниеншанц на Охтинском мысу с пушками, двусмысленно направленными на другую сторону Невы). Тогда в 2003 году в Петербург приезжала кронпринцесса Виктория. Сейчас уже это забылось, но Ларс Микаэль Манн напомнил: там же рядом появился и небольшой музей, посвященный допетровской (то есть шведской) истории этих мест. В наши дни этого музея уже нет.



Из недавнего — шведский консул принимал участие в открытии в Гатчине системы биологической очистки сточных вод, которая была построена на шведский грант. А ровно 23 февраля 2022 года на страничке генконсульства в соцсетях была размещена подборка книг об истории Швеции. Консульство же продвигало проект «Современная шведская детская литература в России: опыт прочтения и реализация читательских практик», где в партнерстве с районными библиотеками Петербурга популяризировало среди юных петербуржцев Петсона и Финдуса, Муллимека и других книжных персонажей.



В отличие от большинства петербургских консульств, шведское не арендовало у города помещения. Еще в 1997 году строительная фирма Scanska полностью перестроила здание на углу Шведского переулка и Малой Конюшенной улицы, а городские власти передали его до 2045 года в аренду АО «Свенска хюсет» (Дом Швеции). Именно оно сдает помещения в аренду генконсульству. Компания на 36% принадлежит правительству Швеции, а контрольный пакет и управление — в руках шведского инвестхолдинга Claesson & Anderzén AB. Это не единственный актив C&A в Петербурге, но самый яркий.



Кроме дипломатической миссии в «Доме Швеции» арендует площади не один десяток коммерческих компаний (включая, но не ограничиваясь рядом фирм с шведскими корнями). София Киселева, управляющая бизнес-центром не стала рассказывать, не ушли ли какие-то из арендаторов за минувший год, однако твердо заверила, что ее компания точно не имеет планов покидать рынок Петербурга и России.



На сайте бизнес-центра предлагается в аренду три помещения — 322, 210 и 67 м2. Однако этим не исчерпывается бизнес «Дома Швеции» — в нем в аренду сдаются и квартиры. Часть из них уже занята, как небольшая студия в 25 м2 на втором этаже, а вот большая полностью обставленная в скандинавском стиле «трешка» в 107 метров все еще «на рынке». На сайтах объявлений ее стоимость — 175 тысяч рублей в месяц.

Так или иначе, хотя ряд крупных шведских компаний объявили о своем уходе из России, в Петербурге продолжают работать десятки фирм с шведским капиталом. И в этом есть особая национальная черта.



«В 1709 году Петр Первый забрал у нас половину нашей страны — ее финскую часть, которая была единым целым с Швецией 900 лет. У нас это помнится. К примеру, когда мне было семь лет — я хорошо помню — и я не хотел есть кашу, моя мама говорила мне: «Ешь, а то нас захватят русские и заберут ее», — с улыбкой вспоминает один из шведских предпринимателей. — В то же время, мой отец очень любил русский хоккей и фигурное катание, и наш первый телевизор у нас в семье появился именно для того, чтобы он мог смотреть их. Мы хорошо понимаем, что такое Россия, и чего от нее можно ждать, так что ничего особо удивительного для нас за последнее время не происходило, так что и поводов как-то вредить своему бизнесу вроде как и не появлялось».



Кстати, он напомнил, что та же IKEA, к примеру, только кажется — в рекламных целях шведской. А на самом деле, она давно зарегистрирована в Голландии (у которой к России с 2014 года свои особенные счеты), а ее основатель Ингвар Капрад с большой обидой на шведское правительство в свое время эмигрировал. В решении об уходе строительных компаний шведские предприниматели видят по большей части коммерческие соображения: работать на строительном рынке города по шведским стандартам стало в последнее время очень непросто.



Так что, подытоживают шведы, мы, как и прежде будем обращаться за консульской помощью в Москву, а русские все также будут получать там визы, и ничего особенно страшного с закрытием генконсульства не случится. Куда важнее, говорят они, сохранение шведской лютеранской церкви св. Екатерины через стенку от консульства. Вот ее действительно называют объединяющим шведское комьюнити в Петербурге местом.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

