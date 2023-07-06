Россия отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге

Россия отзывает с 1 октября согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, сообщил МИД РФ 6 июля. Это решение стало ответом на «конфронтационные действия Хельсинки», отмечается в сообщении. Финские власти анонсировали ужесточение режима въезда для россиян, которые владеют собственностью в стране.

Девять сотрудников финской дипмиссии объявлены persona non grata в России. Это ответ на высылку из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений, заявляют в МИД.



В МИД вызван посол Финляндии в России, ему заявлен «решительный протест», объявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.