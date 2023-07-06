Россия отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге

Россия отзывает с 1 октября согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, сообщил МИД РФ 6 июля. Это решение стало ответом на «конфронтационные действия Хельсинки», отмечается в сообщении. Финские власти анонсировали ужесточение режима въезда для россиян, которые владеют собственностью в стране.
Девять сотрудников финской дипмиссии объявлены persona non grata в России. Это ответ на высылку из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений, заявляют в МИД.
В МИД вызван посол Финляндии в России, ему заявлен «решительный протест», объявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Принимая подобные решения, в Хельсинки должны отдавать себе отчет в том, что подобное рвение Финляндии будет не только оценено в Брюсселе, Вашингтоне и Киеве, оно будет учтено в Москве при планировании дальнейшей политики на финском направлении»,— сказала она (цитата по РИА Новости).
Она добавила, что эта ситуация является уроком для всех тех, кто «сохранял иллюзии» относительно надежности владения собственностью на Западе, в частности в Европе.
В начале июля финны отправили полторы сотни призывников в пограничную роту. При этом на российско-финской границе зафиксирован рекордный трафик.