А как же санкции? На российско-финской границе рекордный трафик

Рекордный за два последних года трафик зафиксирован на российско-финской границе в январе - июне 2023, следует из отчета пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии, опубликованного 5 июля.
В нем говорится, что за последние шесть месяцев в пунктах пересечения границы, контролируемых Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии, было зарегистрировано 640 тысяч пересечений границы. За тот же период в 2022 году было 475 тысяч (+35%) и 291 тысяча в 2021 году (+120%).
Грузовых поездов в Вайниккала было мало, а пассажирских не было вовсе. И за полгода на временном пограничном переходе Париккала не было движения.
В июне были обнаружены четыре поддельных штампа пограничного контроля, два поддельных водительских удостоверения, один поддельный паспорт, один поддельный вид на жительство и одна поддельная виза. Начаты 19 предварительных расследований, в том числе семь по преступлениям на государственной границе, два по подделке документов, три по факту вождения в нетрезвом виде, два по хранению опасного предмета и одно по организации нелегальной иммиграции.
За июнь пограничная служба не допустила въезд в страну 147 человек. Большинство отказов во въезде было основано на решении об ограничении въезда граждан России. За временной защитой в июне обратились 154 человека, за убежищем — семь человек.