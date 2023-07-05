А как же санкции? На российско-финской границе рекордный трафик

Рекордный за два последних года трафик зафиксирован на российско-финской границе в январе - июне 2023, следует из отчета пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии, опубликованного 5 июля.



В нем говорится, что за последние шесть месяцев в пунктах пересечения границы, контролируемых Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии, было зарегистрировано 640 тысяч пересечений границы. За тот же период в 2022 году было 475 тысяч (+35%) и 291 тысяча в 2021 году (+120%).

Грузовых поездов в Вайниккала было мало, а пассажирских не было вовсе. И за полгода на временном пограничном переходе Париккала не было движения.