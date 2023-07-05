    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    5 м/с, ю-з

    760мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.34eur98.41

    А как же санкции? На российско-финской границе рекордный трафик

    12266
    13 комментариев

    Рекордный за два последних года трафик зафиксирован на российско-финской границе в январе - июне 2023, следует из отчета пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии, опубликованного 5 июля.

    В нем говорится, что за последние шесть месяцев в пунктах пересечения границы, контролируемых Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии, было зарегистрировано 640 тысяч пересечений границы. За тот же период в 2022 году было 475 тысяч (+35%) и 291 тысяча в 2021 году (+120%).

    Грузовых поездов в Вайниккала было мало, а пассажирских не было вовсе. И за полгода на временном пограничном переходе Париккала не было движения.

    Фото: Скриншот отчета Пограничной службы Финляндии
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Скриншот отчета Пограничной службы Финляндии
    ПоделитьсяПоделиться

    В июне были обнаружены четыре поддельных штампа пограничного контроля, два поддельных водительских удостоверения, один поддельный паспорт, один поддельный вид на жительство и одна поддельная виза. Начаты 19 предварительных расследований, в том числе семь по преступлениям на государственной границе, два по подделке документов, три по факту вождения в нетрезвом виде, два по хранению опасного предмета и одно по организации нелегальной иммиграции.

    За июнь пограничная служба не допустила въезд в страну 147 человек. Большинство отказов во въезде было основано на решении об ограничении въезда граждан России. За временной защитой в июне обратились 154 человека, за убежищем — семь человек.

    Фото: Скриншот отчета Пограничной службы Финляндии
    Фото: Скриншот отчета Пограничной службы Финляндии

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Россия ФинляндияГраницаТрафик
    ЛАЙК4
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    Михаил Микушин05 Июл 2023 в 21:28
    Сам с удовольствием езжу через Хельсинки... не с Шенгеном, естественно.... люблю остановиться на пару-тройку дней... побродить по городу, по Эспланаде, по набережной, выпить отличного ягодного киселя Valio, рыбку слабосолёную взять, сырку.... ммм...
    +1−1
    Гость05 Июл 2023 в 21:22
    а где статистика с каким именно паспортом пересекали эти погранпункты финские? явно не с паспортом рф. у нас дофига лиц и с двойным гражданством, с внж в европе, просто граждане рф которые имеют финское гражданство и живут в финляндии, поехали в сезон отпусков навестить родню в рф. и выше уже отметили что едут в аэропорт и дальше тк это самый адекватный и дешевый способ улететь в третьи страны. 90% пассажиров рейсовых автобусов выходят на остановке аэропорт вантаа. у финнов есть правило- даже если у тебя паспорт рф и в нём стоит скажем виза сша- въезжай в ес, но будь любезен предъяви билет что в течение 24х часов ты покидаешь пределы ес. то же самое кстати актуально и на границе с эстонией и латвией. это правила ес. если бы не было движения- не было бы столько рейсовых автобусов. а их чуть ли не 10 только в хельсинки (в таллин ещё больше). не было бы трафика- автобусы не ездили бы. однако ездят и ценник в 8тыщ заряжают. добавлю, что даже москвичам не лень сделать крюк до хельсинки
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close